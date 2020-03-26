Доля современного вооружения в РВСН к концу года вырастет до 87%

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах до конца года увеличится на 5% и достигнет уровня 87%, заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая в Совете Федерации.

В декабре Шойгу заявлял о том, что этот уровень составляет 82%.

"Оснащённость войск современным вооружением и техникой доведена до 68,2%. К концу года она достигнет целевого показателя – 70%. При этом современность в стратегических ядерных силах превысит 87%", - сказал он.

По словам министра, исправность вооружения и техники в Вооружённых силах поддерживается на уровне 94%.

Шойгу напомнил, что в 2012 году президент поставил задачу довести долю современного вооружения к концу 2020 года до 70%.