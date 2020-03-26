Войти
РИА Новости

Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов

195
0
0
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости научиться разрабатывать и производить собственные электронные компоненты, максимально локализовать производственную цепочку в России.

На совещании по развитию электронной промышленности он отметил, что сейчас во всем мире стремительно идет цифровизация, внедряется искусственный интеллект.

"Чтобы не отстать, преодолеть зависимость от импорта, надо научиться разрабатывать и производить собственные электронные компоненты, максимально локализовать производственную цепочку на территории нашей страны", - сказал Мишустин.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
AI
Похожие новости
23.03.2020
Названы сроки появления российских АПЛ пятого поколения
23.03.2020
Подводные силы ВМФ РФ на защите интересов Отечества
21.03.2019
В США строится первый в мире "экзафлопсный" суперкомпьютер
21.03.2019
Летчик-космонавт усомнился в целесообразности полета человека на Марс
27.05.2015
Трансформация щита и меча
20.11.2013
Путь в будущее закрыт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 03:07
  • 32
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 26.03 02:27
  • 8
Крах СССР в подарок
  • 26.03 00:34
  • 179
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 26.03 00:29
  • 16
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 25.03 22:37
  • 86
Корабль SpaceX лопнул
  • 25.03 22:02
  • 32
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 25.03 21:47
  • 3
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 25.03 18:18
  • 1
National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО
  • 25.03 17:22
  • 2045
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.03 17:15
  • 2
США отбирают у России господство в воздухе
  • 25.03 17:03
  • 8
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 25.03 16:55
  • 3
Турция не пояснила, для чего к наблюдательным пунктам Идлиба перебрасывает дальнобойную артиллерию
  • 25.03 16:24
  • 222
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.03 15:59
  • 6
В США не увидели у Су-57 и «Арматы» военного потенциала
  • 25.03 15:59
  • 784
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ