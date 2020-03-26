Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости научиться разрабатывать и производить собственные электронные компоненты, максимально локализовать производственную цепочку в России.

На совещании по развитию электронной промышленности он отметил, что сейчас во всем мире стремительно идет цифровизация, внедряется искусственный интеллект.

"Чтобы не отстать, преодолеть зависимость от импорта, надо научиться разрабатывать и производить собственные электронные компоненты, максимально локализовать производственную цепочку на территории нашей страны", - сказал Мишустин.