Мишустин назвал долю отечественной электроники в гражданском сегменте

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Доля отечественной продукции электронной промышленности составляет в военном сегменте около 85%, в гражданском - около 30%, а на мировом рынке едва достигает одного процента, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Большинство компонентов мы по-прежнему закупаем в других странах и не можем полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка. Доля отечественной продукции в военном сегменте составляет около 85%, а в гражданском - примерно около 30%, треть. А на мировом рынке она едва достигает одного процента", - сказал он на совещании по развитию электронной промышленности.

"Нужно очень постараться, чтобы найти компьютеры либо смартфоны российского производство, да и прочие гаджеты, без которых уже современный человек не представляет свою жизнь", - добавил он.

Мишустин напомнил, что в начале года правительство утвердило стратегию развития электронной промышленности на ближайшие 10 лет. В документе были заявлены достаточно амбициозные цели, увеличение доли российской продукции на внутреннем рынке, налаживание производства высокотехнологичных товаров, обеспечение выручки отрасли до 5,2 триллиона рублей, напомнил он.

"Выручка от экспорта при этом должна увеличиться более чем в 2,5 раза", - отметил премьер.