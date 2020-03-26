Борисов: электронной промышленности нужно "в разы больше" инвестиций

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Электронной промышленности РФ необходимо в разы больше инвестиций, чем заложено в госпрограммах на текущий момент, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам совещания по теме развития электронной промышленности и дополнительных мерах поддержки отрасли, которое прошло в среду у премьер-министра Михаила Мишустина.

"Если вас интересуют цифры, я могу сказать. Они назывались, конечно, необходимые. Нет их сегодня смысла публичить, но это в разы больше, чем сегодня заложено в государственных программах на это направление", - сказал он.

Он подчеркнул, что от электронной промышленности в России зависит устойчивость критической инфраструктуры, банковской сферы, обороноспособности и в целом экономики.

"Нам не безразлично, на каких решениях это все будет делаться - на западных или на отечественных. Достижения национальных целей и задач без развития отечественных микроэлектронных производств мы можем не достичь, потому что строить свое счастье на западных решениях - это обрекать себя на постоянную зависимость", - добавил он.