В Минобороны назвали причину гибели летчика разбившегося L-39

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. После падения Л-39 под Краснодаром разрушений на земле нет, летчик отводил самолет от ближайшего населенного пункта, говорится в сообщении Минобороны России.

"Специалистами поисково-спасательной службы в качестве наиболее вероятной рассматривается версия, что летчик отводил падающий самолет от ближайшего населенного пункта. Пилот применил систему катапультирования, но высоты не хватило для ее штатной работы. Летчик разбился", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учебно-боевой самолет пилотировал курсант 4 курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Налет курсанта на самолетах данного типа составляет более 60 часов.