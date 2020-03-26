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РИА Новости

В Минобороны назвали причину гибели летчика разбившегося L-39

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Учебно-боевой самолет L-39
Учебно-боевой самолет L-39.
Источник изображения: © РИА Новости/Аврора

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. После падения Л-39 под Краснодаром разрушений на земле нет, летчик отводил самолет от ближайшего населенного пункта, говорится в сообщении Минобороны России.

"Специалистами поисково-спасательной службы в качестве наиболее вероятной рассматривается версия, что летчик отводил падающий самолет от ближайшего населенного пункта. Пилот применил систему катапультирования, но высоты не хватило для ее штатной работы. Летчик разбился", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учебно-боевой самолет пилотировал курсант 4 курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Налет курсанта на самолетах данного типа составляет более 60 часов.

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Страны
Россия
Продукция
L-39
Л-39
Компании
Минoбороны РФ
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