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ТАСС

На Урале, в Сибири и Поволжье созданы оперативные штабы в рамках внезапной проверки войск

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Фото: Пресс-служба Центрального Военного Округа
Фото: Пресс-служба Центрального Военного Округа.

В них будет проводиться работа по уточнению состава сводных отрядов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Оперативные штабы развернуты в шести территориальных гарнизонах Урала, Сибири и Поволжья в рамках внезапной проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа.

"В рамках внезапной проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций, на территории Центрального военного округа развернуты оперативные штабы на базе Екатеринбургского, Кемеровского, Новосибирского, Самарского, Саратовского, Челябинского территориальных гарнизонов", - указывается в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в штабах проводится работа по уточнению состава сводных отрядов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, планов обсервационных и карантинных мероприятий в районах размещения войск на полигонах, по организации взаимодействия с местными властями, по подготовке специализированного казарменного фонда для госпитализации условно заболевших военнослужащих.

По решению президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.

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