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Шойгу призвал поставит заслон прозападной оппозиции в России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Об этом он сказал в ходе заседания Совета Федерации, передаёт РИА Новости. По его словам, западные страны регулярно выдвигают в адрес России резонансные обвинения. Шойгу отметил, что в России такие обвинения подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, который регулярно проходит обучение за рубежом.

Он заявил, что активисты оппозиции пытаются проникать на военные объекты, «охотятся за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали, на кладбища». Также, по его словам, оппозиционеры снимают входы и выходы из российских закрытых объектов и выкладывают записи в интернет. 

«Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада. Эта сфера требует дальнейшего законодательного регулирования», — заявил он.

Ранее Шойгу сообщил, что НАТО увеличило интенсивность воздушной разведки у границ России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
ИТ
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