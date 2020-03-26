Как в Ростовской области проходит весенний призыв в армию

Весенний призыв-2020 начнется 1 апреля и закончится 15 июля. Ему подлежат мужчины от 18 до 27 лет. Срок службы - 12 месяцев. Планируется, что ряды Вооруженных сил в этом году пополнят более восьми тысяч жителей Дона.

Является ли сегодня армия школой настоящих мужчин, действительно ли она воспитывает защитников Отечества, престижно ли сегодня носить погоны? Об этом и многом другом - беседа "РГ" с военным комиссаром Ростовской области, полковником Игорем Егоровым.

Еще несколько лет назад многие мальчишки не очень-то стремились на службу в армию. А как теперь?

Игорь Егоров: Ситуация изменилась. Служить в армии сегодня почетно и престижно. Службы избегают не более одного процента от общего числа призывников. Кстати, таковым грозит в соответствии с УК РФ штраф, принудительные работы и даже уголовная ответственность. Согласно закону, каждый молодой человек обязан стоять на воинском учете по месту фактического проживания, а при изменении места жительства необходимо в течение трех месяцев явиться в военкомат и сообщить об этом. В ином случае его будут разыскивать по месту его регистрации.

Бывает, парень с детства мечтает служить в ВДВ или, к примеру, пойти по стопам деда в морфлот. Учитывается ли его желание при выборе родов войск и места службы?

Игорь Егоров: Бесспорно, учитывается, но и сам призывник должен соответствовать необходимым требованиям по состоянию здоровья, образованию, физической подготовке и дополнительным навыкам, полученным на гражданке. Например, плюсом будет наличие водительского удостоверения категории "С". Со сборного пункта призывники могут быть направлены во все рода Вооруженных сил России, а также в другие силовые ведомства. Наибольшее количество призывников с Дона попадает в Сухопутные войска, войска Национальной гвардии, Ракетные войска стратегического назначения, Военно-космические силы и ВДВ. Далеко от дома служат единицы: 80 процентов призывников проходит службу в ЮФО и СКФО, 40 из них - в Ростовской области.

Одно время считалось, что призывник пошел "дохлый", новобранцы даже до положенного веса недобирали. Так ли это?

Игорь Егоров: Времена меняются. Показатель годности к военной службе, которую оценивает военная медицинская комиссия, в 2019 году составил более 83 процентов. То есть к армейской службе оказались годны 83 молодых человека из 100, не такой уж плохой показатель.

Другая легенда связана с "дедовщиной" в армии.

Игорь Егоров: Сейчас в армии просто нет почвы для дедовщины. Ведь срок службы по призыву составляет 12 месяцев, старослужащих нет. В воинских частях работают правозащитные организации, комитеты солдатских матерей, родительские комитеты.

И все-таки какие-то жалобы к вам поступают?

Игорь Егоров: В военные комиссариаты жалобы от военнослужащих или их родителей поступают крайне редко. Например, обращается мама военнослужащего с вопросом о том, почему ее сын ей редко звонит. Приходится разъяснять, что он выполняет свои обязанности и позвонить сможет только в отведенное распорядком личное время. Но если военнослужащий долго не выходит на связь с семьей, по запросу мы сами организовываем проверку, связываемся с командирами воинских частей и уточняем причину.

Кстати, имеет ли право призывник брать с собой мобильный телефон?

Игорь Егоров: Есть ограничения по времени использования телефона и по его модели. Смартфоны с выходом в интернет и фотокамерой запрещены. А вот обычными кнопочными телефонами можно пользоваться для связи с родственниками в определенные часы. Для этого на сборном пункте призывнику выдают две сим-карты с льготным тарифом: одна для военнослужащего, вторая - для его семьи.

Существует еще альтернативная служба, кто туда идет?

Игорь Егоров: В год всего 20 - 30 человек (это 0,3 процента от общего числа призывников) выбирают альтернативную службу. Они работают санитарами в медучреждениях, домах инвалидов, сортировщиками на почте. Срок такой службы - 21 месяц, и популярностью она не пользуется.

А можно ли пройти вместо службы по призыву службу по контракту?

Игорь Егоров: По контракту нужно отслужить в два раза дольше, два года. А некоторые подписывают контракт и на три года. Помимо соответствия по здоровью и физической подготовке будущий контрактник должен иметь оконченное среднее профессиональное или высшее образование.

При этом контрактники вправе рассчитывать на регулярное денежное довольствие от 28 до 70 тысяч рублей в зависимости от выслуги лет, воинского звания, квалификации, физической подготовки, места прохождения службы. Например, повышающий коэффициент добавляется, если служба сопряжена с повышенным риском или проходит в условиях Крайнего Севера.

Причитается ли денежное довольствие военнослужащим по призыву?

Игорь Егоров: Да. Две тысячи рублей в месяц. А при прохождении службы в льготных районах (например, высокогорье) денежное довольствие составляет свыше десяти тысяч рублей.

Могут ли девушки служить по контракту?

Игорь Егоров: Конечно. В прошлом году в Ростовской области контракты заключили 1 255 человек, 46 из них - представительницы прекрасного пола.

Прямая речь

Игорь Егоров, военный комиссар Ростовской области, полковник:

- Служба в армии не просто долг, а святая обязанность каждого мужчины. Армия учит ответственности, взаимовыручке, целеустремленности, воспитывает патриотизм, силу духа и воли. У отслужившего в армии мужчины гораздо больше преференций в жизни. Например, не прошедшие военную службу не могут быть приняты на работу в государственные и муниципальные учреждения, в правоохранительные органы, силовые структуры. Поэтому построить карьеру тому, кто не служил, сегодня заметно сложнее.

Елена Мелихова