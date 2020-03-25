Из-за переноса Олимпийских игр, экономика Японии потеряет около 290 млрд долларов

Решение перенести Олимпийские игры в Токио на следующий год — станет мощным ударом по экономике Японии. Из-за пандемии коронавируса у Международного олимпийского комитета практически не было выбора, тем более что на него оказывали давление спортивные различные комитеты. В истории игр случалось так, что их отменяли, но они никогда не откладывались. Но в этом году обстоятельства сложились так, что даже непоколебимые японцы решили перестраховаться и вс таки перенести игры на более подходящее для этого время.

По словам Киодо, премьер-министр Синдзо Абэ рассчитывал на выручку от мероприятия в размере 32 трлн иен или около 290 млрд долларов. По мнению портала Типлидер, этот шаг окажет меньшее влияние на экономику Японии, чем если бы Олимпиада вообще не состоялась. По подсчетам Юничи Макино, главы SMBC Nikko Securities, занимающегося экономическим анализом, откладывание игр приведет к убыткам, эквивалентным более чем 6 миллиардам долларов США, а их отмена обошлась бы хозяевам почти в 12 раз дороже.

Таким образом, Япония может избежать второго сценария, но реальной проблемой будет бюджет на 2020 год. До недавнего времени Абэ утверждал, что игры начнутся, как и планировалось, 24 июля, и что это событие должно было стать мощной помощью для мировой экономики. Он даже оценивался в 290 миллиардов долларов США с учетом доходов от всех проектов, которые будут продолжаться после олимпийской борьбы до 2030 года. Токио был практически готов к крупнейшему в мире спортивному событию. Журналисты Kyodo подсчитали, что первоначальная дата игр была особенно важна для Японии, поскольку в стране скоро может начаться экономический спад. Об этом свидетельствуют данные по ВВП за октябрь-декабрь прошлого года, то есть до начала глобального коронавирусного кризиса.

Помимо финансового аспекта, Олимпийские игры также должны были стать важным психологическим подспорьем для японской нации, которая все еще борется с последствиями землетрясения, цунами и ядерной катастрофы в Фукусиме в 2011 году. Аналогичную роль сыграли Игры в Токио в 1964 году, когда страна пыталась прийти в себя после разрушительной войны. Самому Абэ есть что терять. Укрепление экономики и улучшение социальных настроений предвещало бы его либерально-демократической партии хорошие результаты на выборах в 2021 году.

Источник портал прогнозов на спорт TipLeader.com