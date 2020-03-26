Парад Победы в Москве под вопросом

Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве может быть отменен, но никаких решений пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вопрос, безусловно, обсуждается, пока никаких решений не принималось, подготовка продолжается», - сказал представитель Кремля.

По его словам, все зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

«Необходимо сделать все так, чтобы, с одной стороны, отдать должное памяти героизма нашего народа, нашей великой страны, а с другой стороны, не подвергать опасности здоровье людей», - заключил представитель Кремля.