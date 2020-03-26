Ростех представил гаубицу «Мста-С» калибра НАТО

Входящие в Госкорпорацию Ростех АО «Рособоронэкспорт» и АО «Концерн «Уралвагонзавод» впервые продемонстрировали боевые возможности самоходной гаубицы «Мста-С» калибра 155 мм. Демонстрация самоходной артиллерийской установки ближневосточным заказчикам прошла на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба госкорпорации.

В ходе испытаний самоходная гаубица «Мста-С» поразила все цели и выполнила все запланированные маневры. Разработанная по инициативе и при участии «Рособоронэкспорта» «Мста-С» создана в «натовском» калибре 155 мм и предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танковых колонн, пунктов управления войсками и разведки.

Самоходная гаубица «Мста-С» может успешно применяться против фортификационных сооружений и полевых складов, живой силы и огневых средств в опорных пунктах и на рубежах развертывания, средств противовоздушной, противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы. Гаубица способна вести огонь в том числе и по морским целям в пределах их досягаемости.

155-мм самоходная гаубица «Мста-С» оснащена автоматической системой управления наведением и огнем, тепловизионным прицелом ночного видения с лазерным дальномером, приборами наблюдения, артиллерийской баллистической станцией, механизмами заряжания, механизированной укладкой зарядов, механизмами подачи снарядов и зарядов с грунта, установкой с 12,7-мм пулеметом. Также в составе гаубицы имеются средства связи, две фильтровентиляционные установки, автономный агрегат питания и кондиционирования, электрооборудование, гидросистема и система управления заряжанием. Для определения местоположения самоходной гаубицы в заданной системе координат используется аппаратура спутниковой навигации. Боевое отделение отвечает всем современным требованиям эргономики.