Видео: воевавшие с американцами WZ-211 несут службу во Вьетнаме

Бронированные ветераны войны с США - легкие плавающие танки китайского производства WZ-211 по-прежнему служат во вьетнамской армии.

Myanmar also use this vehicle. pic.twitter.com/mveo0FFM6M — Crimson249996 (@Crimson249996) March 23, 2020

Судя по видео, размещенному в Twitter, они находятся в прекрасной форме и готовы к выполнению поставленных боевых задач. Боевые машины, находящиеся на вооружении 557-го танкового батальона 950-й бригады ВНА, покинули свои боксы, совершили марш, а потом были задействованы во время занятий по преодолению водной преграды.

Многих экспертов восхищает бережное отношение военных этого государства к имеющейся материальной части. Ведь WZ-211, известные также как Тип 63, стали поступать в Северный Вьетнам из Поднебесной в самом начале 70-х годов, а позже, когда отношения с КНР испортились, оттуда вообще перестали поступать запасные части. Вот уже около 45 лет техника эксплуатируется за счет внутренних резервов - удалось наладить выпуск комплектующих на оборонных предприятиях страны.

Эти танки являются дальнейшим развитием ПТ-76. Если советские поплавки весили 14 500 кг, то "двести одиннадцатый" - 18000 кг. Масса возросла за счет установки новой полусферической башни с 85-мм пушкой и спаренным с ней пулеметом. На башне монтируется 12,7-мм клон ДШК - Тип 54. Толщина брони - от 10 до 14 мм.

Благодаря двигателю мощностью 500 л.с. максимальная скорость на земле возросла до 64 км/ч, а на плаву - до 12 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км. Экипаж - 3 человека.

Большим недостатком считается отсутствие приборов ночного видения, позволяющих применять вооружение в темное время суток.

Видео танков-ветеранов вызвало дискуссию в Сети. Ее участники предложили оснащать эти боевые машины башнями от российских БМП-3 или боевыми модулями с 57-мм орудиями.

В то же время сейчас в России на базе самоходной пушки 2С25М "Спрут-СДМ-1" создан легкий плавающий танк, превосходящий старые образцы по огневой мощи, подвижности и защищенности во много раз.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев