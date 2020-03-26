Боевые возможности гаубицы "Мста-С" калибра НАТО показали на видео

На полигоне Старатель в Нижнем Тагиле ближневосточным заказчикам впервые показали в деле самоходную гаубицу "Мста-С" так называемого "натовского" калибра 155 мм.

Как сообщает пресс-служба Ростеха, техника не подвела во время испытаний, поразила все цели и выполнила все запланированные маневры.

"Мста-С" показала отличные результаты при поражении цели с использованием средств автоматизированного управления огнем и комплекса воздушной разведки "Орлан-10Е", подчеркнул директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Виктор Кладов.

Напомним, самоходка может успешно применяться как против укреплений и складов, так и против средств противовоздушной, противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы. Гаубица способна вести огонь, в том числе, и по морским целям.

Как говорит гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, гаубица занимает достойное место в ряду артиллерийских систем массового калибра, а по критерию "эффективность стоимость" значительно превосходит конкурентов. И подчеркивает: ставка делается на интерес к технике в странах Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Гаубица показала отличные результаты. В рамках огневой части была выполнена стрельба с восстановлением наводки в автоматическом режиме. Полигонные испытания показали надежность и эффективность орудия и подтвердили заявленные технические характеристики", подчеркнул гендиректор УВЗ Александр Потапов.

Татьяна Воробьева