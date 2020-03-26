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Интерфакс-АВН

На фоне захода кораблей НАТО в Черное море самолет ВВС США провел разведку вблизи Крыма

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Разведывательный самолет Rivet Joint RC-135W
Разведывательный самолет Rivet Joint RC-135W.
Источник изображения: Sergeant Si Pugsley RAF, Crown copyright

Лондон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в среду совершил длительный полет вблизи границ России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки с позывным FLOUR11, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Англии, в течение нескольких часов курсировал вдоль побережья Крыма. Полет осуществлялся на высоте около 8,6 тыс. метров над международными водами Черного моря. Временами самолет, способный вести разведку на большую глубину территории противника, приближался к российским берегам на расстояние 50-60 км. Перед подлетом к российским рубежам он был дозаправлен в воздухе американским самолетом-заправщиком для увеличения продолжительности выполнения задания.

Полет осуществлялся на фоне захода 23 марта в Черное море Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), в состав которой входят фрегаты Канады (HMCS Fredericton (FFH 337)), Италии (Virginio Fasan (F 591)) и Турции (TCG Salihreis (F 246)). К группировке также присоединился румынский фрегат Regina Maria. По сообщению Военно-морского командования НАТО, корабельная группировка проведет учения с ВМС Грузии, а также посетит в начале апреля с визитом грузинский порт Поти.

Как сообщали в Национальном центре управления обороной РФ, российские военные корабли начали слежение за действиями фрегатов Италии и Канады сразу после их захода в акваторию Черного моря.

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