Армия готовится нанести удар по коронавирусу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.

Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией. Все мероприятия будут проводится исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

По словам Сергея Шойгу, проверка будет включать в себя два этапа. «На первом этапе командованию военных округов, центральных органов военного управления предстоит сформировать группировки сил (средств), сводные отряды ликвидации последствий для борьбы с заболеваниями в местах дислокации военнослужащих», – заявил Министр обороны РФ. «На втором этапе, в течение двух суток проверим способность медицинских отрядов специального назначения, штатных и сводных медицинских подразделений военных округов, объединений, соединений видов и родов войск, а также мобильного резерва Генерального штаба по своевременному развертыванию для борьбы с инфекцией», – подчеркнул глава военного ведомства.

Также, по словам министра обороны РФ, в ходе проверки будут проанализированы транспортные возможности военного ведомства по перевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств в удаленные районы для оказания помощи больным и выполнению комплекса карантинных и лечебных мероприятий. Проверка завершится 28 марта с.г. О мероприятиях проверки готовности Вооруженных Сил к решению задач по проведению противоэпидемических мероприятий в войсках также будут проинформированы военные атташе при посольствах иностранных государств в России.

По информации Минобороны России.