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Военное обозрение

Россия готова к серийному выпуску новейших МБР «Сармат»

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Источник изображения: topwar.ru

Россия готова к серийному производству новейших межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в Совете Федерации.

Выступая перед российскими сенаторами, глава военного ведомства сообщил о завершении модернизации производства для серийного выпуска МБР "Сармат". По словам Шойгу, Россия наращивает потенциал сдерживания.

Министр ничего не сообщил о будущем производителе ракет, но ранее сообщалось, что серийным производством "Сармата" займется Красноярский машиностроительный завод, который в советское время был ведущим производителем ракет для подводных лодок. Еще в 2017 году Министерство обороны заявляло о начавшейся модернизации производства в Красноярске и планах по заключению с предприятием контракта на производство МБР "Сармат".

В конце прошлого года сообщалось, что началом летно-конструкторских испытаний МБР "Сармат" установлен 2019 год, а окончанием - 2021 год. В том же 2021 году промышленность должна будет освоить серийное производство нового оружия и сопутствующих систем. Кроме этого, в 2021 году на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, вооруженный "Сарматами". Это будет один из полков 62-й ракетной Ужурской Краснознаменной дивизии РВСН. Далее МБР поступит на вооружение Домбаровской дивизии РВСН.

МБР РС-28 "Сармат" готовят на смену самой мощной в мире МБР шахтного базирования РС-20В "Воевода" (НАТО - SS-18 "Сатана"). Не исключено, что ракета станет носителем гиперзвуковых блоков "Авангард".

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