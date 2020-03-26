Очередной Ил-76МД-90А передан на летные испытания

На ульяновском самолетостроительном предприятии АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК под управлением Госкорпорации Ростех) завершено строительство нового тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А, сообщили в пресс-службе ПАО «ОАК».

Воздушное судно построено в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации. После проведения летно-технических испытаний на территории аэродромного комплекса «Ульяновск-Восточный» и окраски в ливрею Минобороны оно пополнит базирующийся в Ульяновске авиационный полк ВТА.

В настоящее время специалисты летно-испытательной станции предприятия начали процедуру наземной отработки самолета.

«Это очередной транспортный самолет, построенный коллективом авиастроителей нашего предприятия в рамках производственной программы Дивизиона транспортной авиации ОАК. В настоящее время в стадии сборки находятся еще несколько воздушных судов данной модификации», - сказал технический директор АО «Авиастар-СП» Сергей Платонов.

Также на территории ЛИС завершены наземные испытания еще одного нового воздушного судна Ил-76МД-90А, построенного для военно-транспортной авиации России. Сегодня он находится на стадии летных испытаний. Согласно заданной программе самолет совершил уже пять полетов.