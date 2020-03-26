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Российская газета

Масштабная проверка готовности к борьбе с COVID-19 началась в армии

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Источник изображения: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В российской армии началась масштабная проверка готовности к борьбе с коронавирусной инфекцией. Как сообщил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу, слова которого приводит Минобороны РФ, проверка началась с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил России, РВСН, а также в подразделениях войск радиационной химической и биологической защиты, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения.

В военном ведомстве подчеркнули, что цель проверки - повышение уровня готовности подразделений к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Там отметили, что мероприятия будут проводиться исключительно на полигонах Вооруженных сил РФ. К тренировкам не будут привлекаться органы власти и службы субъектов федерации, а также территориальные органы других министерств и ведомств.

Со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу, в военном ведомстве пояснили, что проверка будет включать в себя два этапа.

На первом этапе командование военных округов, центральных органов военного управления должно сформировать группировки, сводные отряды ликвидации последствий для борьбы с заболеваниями в местах дислокации военнослужащих.

На втором этапе, в течение двух суток будет проверена способность медицинских отрядов специального назначения, штатных и сводных медицинских подразделений военных округов, объединений, соединений видов и родов войск, а также мобильного резерва Генерального штаба проводить своевременное развертывание для борьбы с инфекцией.

Также, в ходе проверки будут проанализированы транспортные возможности Минобороны по перевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил в удаленные районы для того, чтобы оказать помощь больным и выполнить комплекс карантинных и лечебных мероприятий.

В Минобороны отметили, что проверка завершится 28 марта.

О мероприятиях проверки будут проинформированы военные атташе при посольствах иностранных государств в России.

Проверка началась по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.


Александр Степанов

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