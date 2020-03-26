Балтфлот высадил под Калининградом морской десант

Переброску морем подразделений морской пехоты и высадку их на необорудованное побережье отработали экипажи десантных кораблей Балтийского флота в Калининградской области.

Тактическое учение было плановым. В нем, как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, участвовали большой десантный корабль (БДК) "Королев", малый десантный корабль на воздушной подушке "Евгений Кочешков", десантные катера "Мичман Лермонтов", "Лейтенант Римский-Корсаков", "Д-1441", более 15 единиц боевой техники и около ста морпехов.

В военной гавани Балтийска подразделения морской пехоты с техникой в срочном порядке погрузились на корабли и катера и совершили переход морем в район проведения высадки морского десанта.

По пути отрабатывалось маневрирование при угрозе применения условным противником оружия. Экипажи "Королева" и "Евгения Кочешкова" провели стрельбы артиллерией и реактивными системами залпового огня по морским, воздушным и наземным целям. Чтобы еще больше приблизить обстановку к боевой, десантные катера маневрировали на предельно возможных скоростях.

Прибыв на место, корабли и катера высадили бронетехнику с десантом, которому предстояло прорвать "вражескую" оборону морского побережья. Морпехам помогли саперы: группа инженерного разграждения высадилась на берег с вертолета Ка-27ПС и обеспечила проход техники через условно заминированные участки побережья.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)