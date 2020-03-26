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Деловая газета "Взгляд"

Гаубицу «Мста-С» в калибре НАТО 155 мм испытали на полигоне

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155-мм самоходная гаубица 2С19М-155 "Мста-С", предлагаемая на экспорт
155-мм самоходная гаубица 2С19М-155 "Мста-С", предлагаемая на экспорт.
Источник изображения: пресс-служба АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

Компания «Рособоронэкспорт» и концерн «Уралвагонзавод» (входят в Ростех) впервые продемонстрировали боевые возможности самоходной гаубицы «Мста-С» калибра 155 мм заказчикам из Ближнего Востока, сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Демонстрация самоходной артиллерийской установки прошла на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле. "В ходе испытаний самоходная гаубица "Мста-С" поразила все цели и выполнила все запланированные маневры", – передает РИА "Новости" сообщение Ростеха.

Разработанная по инициативе и при участии "Рособоронэкспорта" "Мста-С" создана в "натовском" калибре 155 мм и предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танковых колонн, пунктов управления войсками и разведки.

"Это боевая машина с мощным артиллерийским вооружением и ходовыми характеристиками, не уступающими современным образцам бронетанковой техники. Она оснащена передовыми средствами связи, спутниковой навигацией, системами наблюдения. На прошедших испытаниях "Мста-С" показала отличные результаты при поражении цели с использованием средств автоматизированного управления огнем и комплекса воздушной разведки "Орлан-10Е". Уверен, что наши ближневосточные партнеры смогли в очередной раз убедиться в преимуществах российской военной техники", – сказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что "Мста-С" уверенно занимает свое место в ряду артиллерийских систем самого массового в мире калибра.

"По критерию "эффективность – стоимость" она значительно выигрывает у конкурентов, представленных на мировом рынке, и при этом обладает сравнимыми с аналогичными образцами характеристиками, а по ряду позиций превосходит их. Рассчитываем на значительный интерес к системе в странах Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона", – отметил он.

По словам гендиректора "Уралвагонзавода" Александра Потапова, иностранные партнеры высоко оценили возможности российского орудия.

Ранее боевые возможности отечественной самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" и заокеанской M109A6 Paladin сравнил кандидат военных наук Сергей Суворов.


Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
M109
Мста-С
Компании
РОЭ
Уралвагонзавод
Персоны
Михеев Александр
Потапов Александр
Проекты
NATO
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