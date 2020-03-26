Ракеты, спутники, телескопы: как коронавирус бьет по космосу

Европейские научные спутники "уснули" из-за коронавируса

Переносы пусков, выключение спутников, задержки со строительством космических аппаратов - космическая отрасль одна из многих, которую затронула пандемия коронавируса.

Пандемия коронавируса, объявленная в мире, не обошла стороной космическую промышленность и науку. На фоне распространения вируса уже отменяются текущие запуски, переносятся космические миссии, прерывается работа уже работающих спутников.

Так, руководство Европейского космического агенства объявило о сокращении числа присутствующих сотрудников в своей штаб-квартире в Дармштадте (Германия).

Эти меры предусматривают временное прекращение операций и сбора данных с четырех космических станций, являющихся частью 21 космического аппарата, запущенных ранее ЕКА.

Большая часть сотрудников ЕКА работает удаленно уже в течение примерно двух недель. Лишь сотрудники, задействованные в выполнении критически важных оперативных задач, связанных с управлением спутниками, выходят на рабочие места.

«Наш приоритет - здоровье на рабочем месте, и потому мы снижаем активность некоторых наших научных миссий, особенно межпланетных аппаратов, которые требуют максимального числа сотрудников на месте, - пояснил директор центра управления полетов ЕКА Рольф Денсинг. - У них стабильные орбиты и большие сроки службы, так что выключение их научных приборов на определенный период нанесет незначительный вред выполнению общей миссии».

Среди упомянутых миссий:

Cluster - группа четырех спутников, запущенных в 2000 году для изучения магнитного поля Земли и влияния на него со стороны солнечного ветра.

Trace Gas Orbiter - запущенный в 2016 году орбитальный аппарат, изучающий особенности атмосферы Марса. Два научных инструмента на его борту - российские.

Mars Express - запущенный к Марсу в 2003 году орбитальный аппарат, изучающий поверхность планеты и состав ее атмосферы.

Solar Orbiter - последняя научная миссия, запущенная в феврале 2020 года для изучения Солнца.

«Это было сложное решение, но необходимое. Наша главная обязанность - безопасность людей и я знаю, что все в нашем научном сообществе понимают ее необходимость», - считает Гюнтер Хазингер, глава научного подразделения ЕКА.

Принятое решение позволит сконцентрировать внимание на других миссиях, в частности BepiColombo, которая в настоящее время направляется к Меркурию, и 10 апреля должна совершить гравитационный маневр мимо Земли.

Ситуация с коронавирусом заставила и отложить на неопределенный срок запланированные пуски ракет.

Так, накануне американская частная компания Rocket Lab заявила об отмене старта своей ракеты Electron с космодрома в Новой Зеландии. Это связано с жесткими мерами, принятыми правительством страны по борьбе с эпидемией. Запуск спутников для американской разведки и студенческих аппаратов для Бостонского университета был намечен на 30 марта, новая дата старта не называется.

Компании придется также приостановить производство ракет Electron на заводе в Новой Зеландии. Ранее из-за коронавируса были отменены и другие пуски. Так, приостановлена работа европейского космодрома Куру во Французской Гвиане по решению властей. Из-за этого отложен запуск ракеты Vega, запланированный на 23 марта.

Однако самым громким стало заявление Роскосмоса и ЕКА о переносе давно ожидаемой миссии ExoMars на два года. Помимо технических проблем с испытанием аппарата была названа и сложная эпидемиологическая ситуация.

Ранее руководство NASA на фоне ситуации с коронавирусом приостановило производство и испытания своей сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) и пилотируемого космического корабля Orion, предназначенных для отправки астронавтов на Луну и Марс. Об этом заявил директор NASA Джим Брайденстайн.

Приостановке подверглась подготовка и к другим важным научным миссиям. Так, поставлена на паузу сборка крупнейшего за последние десятилетия космического телескопа Джеймса Уэбба, сообщили в NASA.

Остановилась сборка и нового американского марсианского ровера Perseverance, запуск которого намечен на июль этого года. Наконец, накануне aмepикaнcкaя кoмпaния Bigelow Aerospace объявила об увольнении 68 своих coтpудникoв. Эти люди ужe пoлучили увeдoмлeния и гoтoвы пpиcoeдинитьcя к тeм 20 coтpудникaм, кoтopыx paccчитaли нa пpoшлoй нeдeлe.

Отдел "Наука"