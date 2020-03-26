GPS III — в «почти» боевой готовности

Космические силы США разворачивают на орбите Земли новую спутниковую группировку. Вчера, 24 марта, портал c4isrnet.com сообщил о том, что второй спутник системы GPS III официально введён в эксплуатацию.

Спутник, известный как Magellan, был запущен в августе прошлого года с помощью ракеты United Launch Alliance Delta IV. Космический аппарат является вторым из 10 спутников GPS III, которые Lockheed Martin собирает для Минобороны США. Первый аппарат GPS III был отправлен в космос в конце 2018 года. Управление спутниками передано 2-й эскадрилье космических операций, находящейся на авиабазе Шривер в штате Колорадо.

Ракета Delta IV стартует со спутником GPS III Источник изображения: c4isrnet.com

Полноценное развёртывание новой системы произойдёт не ранее, чем на орбите будет развёрнут полный комплект спутников GPS III, а наземный сегмент не подготовят к работе. Кроме того, военную технику предстоит оснастить новыми спутниковыми приёмниками.

Новые спутники системы GPS втрое точнее и в восемь раз лучше защищены от помех, чем модели второго поколения. Каждый из спутников GPS III рассчитан на 15-летнюю работу в космосе.