«Лезут в больницы и на кладбища»: Шойгу нужен новый закон о СМИ

Шойгу указал на прозападных активистов, которые «лезут» на военные объекты

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал в Совете Федерации, как прозападная оппозиция «лезет» на военные объекты, прикрываясь законами о СМИ. Также глава ведомства затронул проблемы кибератак на российскую армию и боевого потенциала Вооруженных сил.

О кибератаках на российскую армию

Количество кибератак на российскую армию с территории других стран в среднем увеличиваются на 12% ежегодно, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в Совете Федерации.

«За последние три года на информационную структуру вооруженных сил было совершено более 25 тыс. высокотехнологичных компьютерных атак из-за рубежа. При этом ежегодно их количество увеличивается в среднем на 12%», - цитирует ТАСС его слова.

Информационное пространство в последние годы «стало еще одним театром военных действий», но Россия готова к борьбе на этом направлении. Шойгу подчеркнул, что в Минобороны создана надежная система защиты информационных ресурсов, обеспечивающих высокую устойчивость системы управления вооруженными силами. «Все атаки нейтрализуются», - добавил он.

О боевом потенциале российской армии

Боевой потенциал российской армии по сравнению с 2012 годом к 2020-му вырос более, чем в два раза. «[Это] позволило сохранить стратегический паритет с НАТО в условиях роста военных угроз», - заявил Шойгу.

При этом доля современного вооружения в стратегических ядерных силах к концу текущего года должна увеличиться на 5% и достигнуть уровня 87%.

«Оснащенность войск современным вооружением и техникой доведена до 68,2%. К концу года она достигнет целевого показателя - 70%. При этом "современность" в стратегических ядерных силах превысит 87%», - подчеркнул министр обороны.

Вместе с тем Шойгу обратил внимание, что военная активность НАТО год от года продолжает увеличиваться: растут наземные и морские группировки, расширяется состав членов блока, а США развертывают глобальную систему ПРО.

Но паритет сохранен за счет масштабного перевооружения российской армии.

«Завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад на комплексы «Искандер». С 2012 года в сухопутные войска поступило более 12 тыс. современных образцов вооружений», - заявил министр.

При этом в нынешнем состоянии вооруженных сил России Шойгу признал и наличие некоторых недостатков и проблем, пути решения которых, по словам министра, уже учтены в планах работы Минобороны на 2019-2025 годы.

О законах о СМИ

Кроме того, министр обороны России обратил внимание на проблему, когда оппозиционно настроенные активисты пытаются проникнуть на территории военных объектов. При этом они, как пояснил Шойгу, прикрываются законами о СМИ, действующими в РФ. Таким образом он призвал отрегулировать законодательство в этой области.

Министр обратил внимание, что на Западе Россию постоянно пытаются обвинить в причастности к различным инцидентам: во вмешательстве в выборы, в скрытии боевых потер, хакерских атаках и других. Оппозиционеры прозападных взглядов в нашей стране, которые постоянно проходят обучение за рубежом, «подхватывают» эти обвинения и пытаются пробраться на военные объекты.

«Лезут в госпитали, где наши лежат раненые, на кладбища, на поминки, в семьи наших погибших ребят. Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в интернет.

Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада. Эта сфера требует детальнейшего законодательного регулирования», - заявил глава Минобороны.

О военных захоронениях

Затронул министр обороны и тему воинских захоронений. Военное ведомство планирует при содействии региональных властей провести 11 экспедиций и благоустроить 2144 воинских захоронений.

Шойгу напомнил об агитационной акции «Эшелоны Победы», в рамках которой в 84 городах России состоятся, будут организованы встречи с ветеранами и праздничные концерты. В этих целях Минобороны уже сформировало пять агитпоездов.

Кроме того, глава военного ведомства предложил проверить состояние объектов, переданных с баланса Минобороны региональным властям.

«Было бы полезно провести анализ состояния переданных за шесть лет 3956 земельных участков, 285 медучреждений, 312 домов офицеров, в которых до передачи кипела жизнь. Информация, поступающая из СМИ, говорит об их крайне плачевном состоянии», - заявил он.

В собственность регионов за эти годы было передано 1800 военных городков, не используемых вооруженными силами, в которых располагается порядка 84 тыс. объектов недвижимости.

Однако не все местные власти выполнили свои обязательства. Так, в частности, произошло в Энгельсе, где в переданном в 2018 году Доме офицеров так и не была проведена реконструкция.

Отдел "Армия"