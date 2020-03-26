Экипажи ВКС РФ на истребителях 5-го поколения провели ближний бой

Су-57 отработали все режимы полета ко Дню истребительной авиации ВВС России

25 марта в 5 часов утра Министерство обороны РФ разместило сообщение о том, что летчики Воздушно-космических сил (ВКС) на истребителях Су-57 отработали все режимы полета, включая предельные режимы высот, скоростей и перегрузок. На заключительном этапе были отработаны элементы ближнего воздушного боя, в том числе с применением сверхманевренных режимов авиационного комплекса.

В День истребительной авиации ВВС России, который отмечается 25 марта, экипажи истребителей 5-го поколения Су-57 получили полетные задания, включающие одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность и в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения.

Новейший истребитель Су-57, в разработке проект ПАК ФА (до августа 2017 года фигурировал под заводским индексом Т-50, по кодификации НАТО – Felon («Преступник»), был создан с применением стелс-технологий и имеет радиопоглощающее покрытие. Он обладает малой заметностью для радиолокационных, оптических, акустических и иных систем обнаружения, оснащен новейшим комплексом бортового оборудования и развивает сверхзвуковую крейсерскую скорость полета. Вооружение истребителя, размещаемое во внутрифюзеляжных отсеках, может применяться для поражения воздушных, наземных и морских целей. В состав входят ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» или авиабомбы, авиапушка калибра 30 мм. Ранее сообщалось, что Су-57 получит гиперзвуковую ракету с характеристиками, подобными ракете авиакомплекса «Кинжал».

Первый этап государственных испытаний Т-50 завершился в июле 2017 года и в серийное производство самолет пошел с названием Су-57. В декабре того же года был совершен полет с двигателем второго этапа, истребителем управлял заслуженный летчик-испытатель, Герой Российской Федерации, полковник запаса Сергей Богдан. Минобороны подписало контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей 5-го поколения Су-57.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу высоко оценил Су-57, который подтвердил свои тактико-технические характеристики в ходе боевых испытаний в Сирии. «У нас появилась целая плеяда высококлассных летчиков, имеющих по 200 и более боевых вылетов», - сказал Шойгу.

Сегодня, в праздничный день для российской истребительной авиации, на сайте МО размещены поздравления военного ведомства и захватывающие кадры полетов новейших истребителей.

Ирина Дронина