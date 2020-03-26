Министр обороны РФ рассказал сенаторам о достижениях своего ведомства

Сергей Шойгу напомнил Совету Федерации, что в 2012 году уровень «современности вооружения и техники составлял 16 процентов, а исправности – 47». Кардинальное сокращение офицерского состава привело к появлению 61-й тысячи распоряженцев. На них ежегодно тратилось 32 миллиарда рублей. Это офицеры, которых не могли уволить из-за необеспеченности жильём. Они получали денежное довольствие и все виды обеспечения, но не выполняли служебные обязанности. При этом распоряженцы занимали 28 тысяч служебных квартир, а следовательно, такое же количество действующих офицеров снимали жильё по коммерческим ценам. В целом в жилье нуждались 107 тысяч человек. В 2012 году в суды на Верховного Главнокомандующего и Министра обороны было подано 124 тыс. исков о нарушении прав военнослужащих. Численность контрактников в Вооруженных силах не превышала 186 тыс.

Результатом погони за экономией средств стало снижение эффективности функционирования систем военного и довузовского образования, базирования войск и их материально-технического обеспечения. Были ликвидированы медицинские и спортивные роты, ремонтные органы войскового звена, парализована работа ведущего медицинского центра Военно-медицинской академии имени Кирова. Дефицит летного состава превышал 2 300 офицеров. На ведомственном балансе находились 1300 военных городков, предназначенных для передачи местным субъектам. На их содержание ежегодно уходило около пяти миллиардов рублей, а более пяти тысяч военнослужащих вместо боевой подготовки занимались их охраной. Уверенность граждан в том, что армия способна защитить страну, составляла 21 . Военную службу престижной при опросах называло не более 28 респондентов.

Многие проблемы армии те или иные политики использовали для повышения своих рейтингов. Для исправления ситуации Верховный Главнокомандующий в майских указах 2012 года поставил ряд приоритетных задач:

– довести долю современного вооружения к концу 2020 года до 70%.

– в течение пяти лет ежегодно увеличивать численность контрактников не менее чем на 50 тыс. человек.

– поднять уровень социальной защищённости военнослужащих в части обеспечения жильём и денежным довольствием.

– организовать работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Повысить престиж и привлекательность военной службы.

В наши дни, оснащённость войск современным вооружением и техникой доведена до 68,2 . К концу года она достигнет целевого показателя – 70. При этом современность в стратегических ядерных силах превысит 87%. Исправность вооружения и техники в Вооружённых Силах поддерживается на уровне 94%. Завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад на комплекс «Искандер». С 2012 года в Сухопутные войска поступило более 12 тыс. современных образцов вооружения и техники.

Воздушно-космические силы и авиация флота получили более 1400 самолётов и вертолётов. Военно-Морской Флот зачислил в свой боевой состав более 190 кораблей, катеров и судов обеспечения. В итоге к 2020 году боевой потенциал Вооружённых Сил повысился более чем в два раза (по сравнению с 2012 годом), что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО в условиях роста военных угроз. Военная активность Североатлантического альянса вблизи наших границ с каждым годом возрастает. Наращиваются наземные и морские группировки блока. Расширяется состав стран – членов НАТО. Развёртывается глобальная система ПРО США. В противовес этим и другим угрозам мы выполняем задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в посланиях Федеральному Собранию. Прежде всего Россией наращивается потенциал сдерживания.

На опытно-боевом дежурстве находятся высокоточные гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал». Проводятся лётно-конструкторские испытания морской гиперзвуковой ракеты «Циркон». В декабре прошлого года на боевое дежурство заступили первый ракетный полк «Авангард», а также лазерные установки «Пересвет». Завершена модернизация промышленного производства для серийного выпуска тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Информационное пространство сегодня стало ещё одним театром военных действий. За последние три года на информационную инфраструктуру Вооружённых Сил было совершено более 25 тыс. высокотехнологичных компьютерных атак из-за рубежа. При этом ежегодно их количество увеличивается в среднем на 12%. В Министерстве обороны создана надёжная система защиты информационных ресурсов, обеспечивающая высокую устойчивость системы управления Вооружёнными Силами. Все атаки нейтрализуются.

Активно противодействуем фейковым новостям. Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к резонансным инцидентам, таким как вмешательство в американские выборы, различные хакерские атаки, сокрытие боевых потерь и так далее. В нашей стране их подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом. Прикрываясь законами о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями. Лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки. Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в Интернет. Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада. Сергей Шойгу считает, что эта сфера требует дальнейшего законодательного регулирования.

Операция в Сирии повысила международный авторитет России и дала огромный качественный импульс для развития Вооружённых Сил, – заявил военный министр.

Боевой опыт получили все командующие войсками военных округов и офицеры их штабов, а также все командующие общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90% лётного состава, 56% от всей численности специалистов ПВО, 61% – личного состава ВМФ и 98% – военной полиции.

У нас появилась целая плеяда высококлассных лётчиков, имеющих по 200 и более боевых вылетов. Войска оснащаются современным, проверенным в бою надёжным оружием.

За прошедшие семь лет существенно изменён кадровый состав Вооружённых Сил. Количество военнослужащих по призыву уменьшилось до 225 тыс. человек, а численность контрактников превысила 405 тыс., то есть увеличилась более чем в 2 раза. Последними полностью укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения спецназа, морской пехоты, батальонные тактические группы, а также должности, связанные с эксплуатацией сложной техники. Реализованы меры материального стимулирования контрактников. Ежеквартальные опросы военнослужащих показывают их высокий уровень морально-политического и психологического состояния. Готовность военнослужащих к отражению внешней агрессии составляет 93%. Восстановлена система военного образования. В 2018 году состоялся первый полный выпуск офицеров из наших Вузов. Поддерживается высокий конкурс в военные учебные заведения. В прошлом году он доходил до 18-ти человек на место.

С 2012 года по настоящее время жильём обеспечены 775736 военнослужащих и членов их семей. Из них 244 107 получили постоянное жильё, 226712 – служебные квартиры. Для 304917 военнослужащих денежная компенсация за поднаем жилья доведена до реальных рыночных размеров.

С 2014 года за счёт введения субсидии у военнослужащих (в/с) появилась возможность выбора места покупки квартиры или строительства дома. Сегодня ею воспользовались 37312 человек.

Хочу отметить, что эта форма обеспечения постоянным жильём позволила решить многолетнюю проблему распоряженцев. Сегодня в Вооружённых Силах их нет. Что касается денежного довольствия. Министерство обороны поддерживает его на уровне оплаты труда работников ведущих отраслей экономики. С 1 октября прошлого года проведена индексация денежного довольствия на 4,3%, военные пенсии выросли на 6,3%.

Из-за отдалённости и разбросанности гарнизонов у детей военнослужащих не всегда есть возможность получить качественное образование. Министерство обороны создало сеть суворовских военных училищ, кадетских корпусов, президентских кадетских училищ, Нахимовского военно-морского училища и его филиалов. Открыты школы для одарённых детей. Сегодня наши довузовские образовательные учреждения дают самое современное образование 14-ти тысячам 345-ти воспитанникам. Такая возможность предусмотрена и для девочек. В Москве и Санкт-Петербурге для них открыты пансионы, где наряду с хорошим образованием они получают достойное воспитание.

Еще недавно звучали мнения о деградации военно-патриотического воспитания в стране.

С 2016 года мы перешли от обсуждения концепций, подходов и принципов к реальному делу. Было создано Всероссийское военно-патриотическое движение «ЮНАР¬МИЯ». Сегодня в её рядах более 700 тыс. юношей и девушек, объединённых общей идеей патриотизма и желанием служения Отечеству. Нам трудно объяснить, почему в 12 регионах юнармейцы не ощущают поддержки местных властей. Также есть сенаторы, которые пока ещё не имеют своего подшефного юнармейского отряда. В регионах формируются юнармейские центры, которые являются не только преемниками домов пионеров, но и существенно расширяют их функции. На различных площадках, с разных трибун около 30 лет шла дискуссия, нужна ли нам начальная военная подготовка. Мы отошли от этих споров и начали заниматься делом.

Во всех регионах страны создаются круглогодичные учебно-методические центры военно-патриотического воспитания «АВАНГАРД». В этих центрах за неделю мальчики и девочки в увлекательной и доступной игровой форме получат достаточные навыки начальной военной подготовки. Это будут первые в их жизни военные сборы. В настоящее время центры «АВАНГАРД» создаются в 81 субъекте. В Нижегородской области он уже открыт. Активно ведутся строительные работы в Московской области.

До конца текущего года планируется открыть такие центры в 18 регионах страны, в остальных – в течение 2021 года. Все центры создаются при войсковых полигонах. Пока не принято окончательное решение о размещении центров руководством Чеченской Республики, Мурманской и Тверской областей.

В рамках подготовки к 75-летию Великой Победы реализуем ряд проектов. В ознаменование этого события будет освящён и открыт Главный храм Вооружённых Сил. Проект стал поистине народным. Граждан объединила идея сохранения духовной памяти о Великой Победе. В Музейном комплексе «Дорога памяти» на прихрамовой территории впервые в мировой истории увековечивается память всех участников войны. На сегодняшний день уже обработано более 27 млн фотографий и записей о них, размещено 11,5 тыс. фронтовых писем. По периметру «Дороги памяти» в мемориальных плитах будут размещены латунные гильзы с землёй со всех мест захоронения наших воинов, собранных в рамках акции «Горсть памяти». По всей стране проводится агитационно-пропагандистская акция «Эшелоны Победы». В 84 городах России пройдут митинги, встречи с ветеранами и праздничные концерты. Для этой цели мы сформировали пять агитпоездов.

С 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности Вооружённых Сил. Армии России доверяет порядка 90% населения страны, отрицательные оценки снизились в 4,5 раза.

По информации Минобороны РФ.