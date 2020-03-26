Войти
ЦАМТО

Минобороны Индии в 2020/21 ф.г. выделено 14,88 млрд. долл. на капитальные расходы

145
0
0
Mirage-2000 ВВС Индии
Mirage-2000 ВВС Индии.
Источник изображения: https://twitter.com/ShivAroor/

ЦАМТО, 25 марта. Министерство финансов Индии выделило 1,13734 трлн. рупий (14,88 млрд. долл.) в рамках бюджета 2020/21 ф.г. на капитальные расходы в сфере обороны, что на 103,397 млрд. рупий больше, чем было ассигновано в 2019/20 ф.г.

Как отмечается в пресс-релизе Министерства обороны Индии, опубликованном в ответ на запрос законодателей нижней палаты парламента Индии (Лок Сабха), статья №20 "Капитальные затраты в сфере обороны" включает закупки продукции военного назначения, а также финансирование инфраструктурных проектов.

В 2020/21 ф.г. на статью №20 "Капитальные затраты в сфере обороны" выделено 35,21% от общих военных расходов, которые составят 3,23053 трлн. рупий (42,28 млрд. долл.).

Также министерство опубликовало статистику оборонного экспорта за предыдущие три года. Так, в 2016/17 ф.г. на экспорт было поставлено ПВН на сумму 15,219 млрд. рупий, в 2017/18 ф.г. – 46,824 млрд. рупий, в 2018/19 ф.г. – 107,458 млрд. рупий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Похожие новости
13.05.2019
В Индии сообщили о предложении от США по THAAD "взамен С-400"
10.08.2016
Военные медики из более чем 100 стран приехали на конгресс в Петербурге
10.12.2013
Авианосец «Викрамадитья» покинул территориальные воды России и направился в Индию
05.07.2011
"Рособоронэкспорт" предлагает зарубежным партнерам сотрудничество в разработке и производстве военно-морской техники
29.08.2008
Boeing предложил Нидерландам истребитель Super Hornet
25.08.2008
Зарубежные покупатели российского оружия требуют самых современных систем послепродажного обслуживания - "Рособоронэкспорт"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 03:07
  • 32
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 26.03 02:27
  • 8
Крах СССР в подарок
  • 26.03 00:34
  • 179
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 26.03 00:29
  • 16
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 25.03 22:37
  • 86
Корабль SpaceX лопнул
  • 25.03 22:02
  • 32
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 25.03 21:47
  • 3
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 25.03 18:18
  • 1
National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО
  • 25.03 17:22
  • 2045
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.03 17:15
  • 2
США отбирают у России господство в воздухе
  • 25.03 17:03
  • 8
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 25.03 16:55
  • 3
Турция не пояснила, для чего к наблюдательным пунктам Идлиба перебрасывает дальнобойную артиллерию
  • 25.03 16:24
  • 222
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.03 15:59
  • 6
В США не увидели у Су-57 и «Арматы» военного потенциала
  • 25.03 15:59
  • 784
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ