Минобороны Индии в 2020/21 ф.г. выделено 14,88 млрд. долл. на капитальные расходы

ЦАМТО, 25 марта. Министерство финансов Индии выделило 1,13734 трлн. рупий (14,88 млрд. долл.) в рамках бюджета 2020/21 ф.г. на капитальные расходы в сфере обороны, что на 103,397 млрд. рупий больше, чем было ассигновано в 2019/20 ф.г.

Как отмечается в пресс-релизе Министерства обороны Индии, опубликованном в ответ на запрос законодателей нижней палаты парламента Индии (Лок Сабха), статья №20 "Капитальные затраты в сфере обороны" включает закупки продукции военного назначения, а также финансирование инфраструктурных проектов.

В 2020/21 ф.г. на статью №20 "Капитальные затраты в сфере обороны" выделено 35,21% от общих военных расходов, которые составят 3,23053 трлн. рупий (42,28 млрд. долл.).

Также министерство опубликовало статистику оборонного экспорта за предыдущие три года. Так, в 2016/17 ф.г. на экспорт было поставлено ПВН на сумму 15,219 млрд. рупий, в 2017/18 ф.г. – 46,824 млрд. рупий, в 2018/19 ф.г. – 107,458 млрд. рупий.