Владимир Путин поручил проверить готовность Вооруженных сил к борьбе с COVID-19

ЦАМТО, 25 марта. Президент России Владимир Путин поручил провести проверку в Вооруженных силах с целью повышения готовности к решению задач, связанных с новым коронавирусом, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что проверка пройдет с 25 марта.

Отмечается, что проверка ведется в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения.

"Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении МО РФ.