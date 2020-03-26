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ЦАМТО

Владимир Путин поручил проверить готовность Вооруженных сил к борьбе с COVID-19

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

ЦАМТО, 25 марта. Президент России Владимир Путин поручил провести проверку в Вооруженных силах с целью повышения готовности к решению задач, связанных с новым коронавирусом, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что проверка пройдет с 25 марта.

Отмечается, что проверка ведется в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения.

"Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении МО РФ.

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Путин Владимир
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