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Военно-промышленный курьер

На западе России пришли в движение танки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военнослужащие отдельного танкового пока армейского корпуса Балтийского флота выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу, технику и авиацию условного противника. В учениях было задействовано более 200 военнослужащих и свыше 40 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б и Т-72Б3.

Получив приказ, сначала танкисты совершили марш из пункта постоянной дислокации к месту выполнения поставленных задач – полигону в восточной части Калининградской области.

По ходу движения отрабатывались действия личного состава при налете авиации, по преодолению зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

На полигоне танковые экипажи вели огонь с различных дистанций по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия на автомобилях, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов. Кроме того, танкисты совершенствовали навыки поражения низко летящей авиации из крупнокалиберных зенитных пулеметов.

Задачи экипажей боевых машин осложнялись динамикой учебного боя – при выполнении поставленных задач отрабатывались такие тактические приемы, как танковые засады, совершение маневра во фланг и тыл противника, а также ведение рейдовых действий.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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