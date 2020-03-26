Шойгу призвал уточнить законы о СМИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что законы о СМИ не должны служить лазейкой для проникновения неуполномоченных лиц на военные объекты. Он призвал законодателей заняться регулированием этой сферы.

Выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации в среду, он отметил: "Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к резонансным инцидентам, таким как вмешательство в американские выборы, различные хакерские атаки, сокрытие боевых потерь и так далее​​​. В нашей стране их подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом".

Министр заявил, что "прикрываясь законами о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями", а также "снимают входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в интернет". "Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада", - подчеркнул Шойгу.

Глава оборонного ведомства уверен, что "эта сфера требует дальнейшего законодательного регулирования".

Галина Мисливская