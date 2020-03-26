NI назвал секрет долголетия бомбардировщика-ракетоносца Ту-95

В США по достоинству оценили российский стратегический бомбардировщик Ту-95, имеющий солидную историю, но не утративший актуальности до сих пор.

Как образно пишет The National Interest, это "старый русский бомбардировщик, который "отказывается приземляться".

В публикации отмечается, что до появления межконтинентальных баллистических ракет бомбардировщики являлись основным средством доставки ядерного оружия к цели. При этом они обладали чрезвычайной выносливостью. Советский дальний бомбардировщик должен был иметь радиус действия около 5 000 миль (более 8 000 километров), чтобы поражать цели в США.

Автор материала обращает внимание на тот факт, что турбовинтовой Ту-95 отличается от большинства современных военных самолетов, использующих реактивные двигатели. Однако он удачно вписался в новые условия.

"Ту-95 сохранил свою актуальность в XXI веке из-за сочетания модернизации планера, электроники и авионики и, что более важно, значительных успехов в области вооружения", - пишет американское издание.

Автор публикации даже называет этот самолет вечно молодым. В частности отмечается, что успеху Ту-95 способствует его гибкость и способность адаптироваться к различным миссиям. Если изначально он был предназначен для сбрасывания свободно падающих бомб, то теперь самолет может использоваться в качестве носителя для ракет, а также для морского и пограничного патрулирования.

"Ту-95 также пользовался большим успехом как экспериментальная платформа и носитель экспериментального оружия или оборудования", - добавляет The National Interest.

В качестве ярких примеров упоминается испытание советской ядерной "Царь-бомбы", сброшенной этим бомбардировщиком, и создание экспериментального самолета с ядерной силовой установкой, спроектированного на базе Ту-95.

"Разработка Туполева прошла испытание временем и, похоже, не собирается уходить в отставку в ближайшее время по причине модернизации вооружения и удачной конструкции, которая сумела сохранить свою актуальность в XXI веке", - резюмирует The National Interest.

Руслан Мельников