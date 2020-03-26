Войти
Российская газета

Видео: ручной пулемет Калашникова испытали безостановочной стрельбой

150
0
0

Специалисты концерна "Калашников" попытались выяснить, какой темп стрельбы выдержит ручной пулемет Калашникова. Для этого они отправились в город Вятские Поляны, расположенный в Кировской области. Именно здесь с 1961 года производили РПК.

В качестве эксперта выступил специалист "Калашникова" Георгий Губич. Для эксперимента выбрали новый образец 1974 года выпуска, который хранился на складе. Использовались патроны калибра 7,62 миллиметра.

Когда эксперт отстрелял 975 патронов, появились большие вспышки. На 1005-м возникло открытое пламя, на 1232-м выстреле случился небольшой взрыв. Пулемет заклинило, слева был заметен разрыв ствола.

Когда оружие остыло, Георгий Губич посмотрел, какие произошли изменения. В дульной части их не было, между цевьем и газовой камерой - прорыв. Цевье и накладка газовой трубки горели открытым пламенем. На деталях есть нагар, на поршне его много, он даже начал отваливаться кусками. Во время стрельбы разболталась рукоятка управления огнем.

- Почему пулемет прожил меньше, чем, например, АК-103? Ответ простой - скорострельность. У пулемета она значительно выше, - подытожил Георгий Губич.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-103
ПКМ
Компании
Концерн Калашников
Похожие новости
01.04.2019
В составе объединенной российской экспозиции на LAAD 2019 примут участие АО "Рособоронэкспорт" и АО "НПК "Техмаш"
28.11.2018
"Рособоронэкспорт" в Карачи представит технику для борьбы с терроризмом
27.11.2018
Рособоронэкспорт представляет на выставке IDEAS 2018 проверенные в боевых условиях средства борьбы с терроризмом
27.11.2018
"Рособоронэкспорт" представит технику для борьбы с терроризмом на выставке IDEAS 2018
12.10.2018
Почему в США хотят копировать российское оружие
01.07.2010
Танки рвутся в бой на рынок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 03:07
  • 32
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 26.03 02:27
  • 8
Крах СССР в подарок
  • 26.03 00:34
  • 179
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 26.03 00:29
  • 16
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 25.03 22:37
  • 86
Корабль SpaceX лопнул
  • 25.03 22:02
  • 32
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 25.03 21:47
  • 3
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 25.03 18:18
  • 1
National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО
  • 25.03 17:22
  • 2045
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.03 17:15
  • 2
США отбирают у России господство в воздухе
  • 25.03 17:03
  • 8
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 25.03 16:55
  • 3
Турция не пояснила, для чего к наблюдательным пунктам Идлиба перебрасывает дальнобойную артиллерию
  • 25.03 16:24
  • 222
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.03 15:59
  • 6
В США не увидели у Су-57 и «Арматы» военного потенциала
  • 25.03 15:59
  • 784
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ