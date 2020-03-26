Видео: ручной пулемет Калашникова испытали безостановочной стрельбой

Специалисты концерна "Калашников" попытались выяснить, какой темп стрельбы выдержит ручной пулемет Калашникова. Для этого они отправились в город Вятские Поляны, расположенный в Кировской области. Именно здесь с 1961 года производили РПК.

В качестве эксперта выступил специалист "Калашникова" Георгий Губич. Для эксперимента выбрали новый образец 1974 года выпуска, который хранился на складе. Использовались патроны калибра 7,62 миллиметра.

Когда эксперт отстрелял 975 патронов, появились большие вспышки. На 1005-м возникло открытое пламя, на 1232-м выстреле случился небольшой взрыв. Пулемет заклинило, слева был заметен разрыв ствола.

Когда оружие остыло, Георгий Губич посмотрел, какие произошли изменения. В дульной части их не было, между цевьем и газовой камерой - прорыв. Цевье и накладка газовой трубки горели открытым пламенем. На деталях есть нагар, на поршне его много, он даже начал отваливаться кусками. Во время стрельбы разболталась рукоятка управления огнем.

- Почему пулемет прожил меньше, чем, например, АК-103? Ответ простой - скорострельность. У пулемета она значительно выше, - подытожил Георгий Губич.

Светлана Цыганкова