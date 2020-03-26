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Российская газета

Модернизированный казахский танк Т-72А показали на видео

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В Казахстане провели модернизацию танка Т-72А. На бронированную машину установили усовершенствованную систему управления огнем и новую динамическую защиту.

В результате дальность поражения целей ночью увеличилась с 2 000 метров до 3 500 метров. На видео можно увидеть, что благодаря СУО повысилась эффективность стрельбы во время движения.

Кроме динамической защиты башни на танк установлены противокумулятивные экраны защиты боковой проекции машины.

Командир экипажа получил также модернизированный прибор наблюдения ТКН-3.

Кроме того, на танке можно устанавливать бульдозерное оборудование для рытья окопов и расчистке дорог.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Продукция
Т-72
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