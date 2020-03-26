Россия поможет другим странам в борьбе с коронавирусом

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия поможет бороться с эпидемией коронвируса наиболее нуждающимся в этом странам, сообщил в среду журналистам секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Россия уже сегодня помогает и будет помогать наиболее нуждающимся в поддержке государствам справиться с массовым распространением инфекции, чтобы не допустить ее дальнейшее проникновение на нашу территорию", - сказал Патрушев.

"Вирус пришел к нам из-за границы, и сегодня общая задача - объединить усилия в борьбе с пандемией, как внутри страны, так и в мире в целом", - отметил он.

По словам секретаря Совбеза, в данной ситуации "необходимо действовать сообща, своевременно реагировать на существующие риски новых биологических угроз, укреплять национальные системы санитарно-эпидемиологического контроля".

"Убежден, что совместные усилия принесут позитивные результаты", - подчеркнул Патрушев.

Как сообщал "Интерфакс", Россия направила самолетами в Италию восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции.

Оперативную группу Минобороны России в Италии возглавляет заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-майор Сергей Кикоть.

В Италию отправлена одна из 15 лабораторий войск РХБЗ, сказал в понедельник начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Италия лидирует в Европе по числу заболевших коронавирусом.