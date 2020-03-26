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«Циркон» ускорят

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Разработка гиперзвуковой ракеты «Циркон» ускорится, сообщает ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

По словам одного из собеседников агентства, планируется нарастить темпы пусков ракеты с морских носителей. Речь идет о том, чтобы испытания ракеты с подводной лодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» начать параллельно с продолжающимися тестами оружия на фрегате «Адмирал Горшков» проекта 22350.

Второй источник подтвердил данную информацию, отметив, что стрельбы с субмарины сначала будут проводиться из надводного положения.

В марте военный эксперт Максим Климов заявил, что возможность в реальных боевых условиях точно отстреляться с кораблей (и особенно подлодок) перспективными гиперзвуковыми ракетами «Циркон» вызывает вопросы.

В январе с фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350 в Баренцевом море был впервые запущен «Циркон».

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон», «способный поражать как морские, так и наземные цели», будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров, а оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты «Калибр».

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
Климов
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
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