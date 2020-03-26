«Циркон» ускорят

Разработка гиперзвуковой ракеты «Циркон» ускорится, сообщает ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

По словам одного из собеседников агентства, планируется нарастить темпы пусков ракеты с морских носителей. Речь идет о том, чтобы испытания ракеты с подводной лодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» начать параллельно с продолжающимися тестами оружия на фрегате «Адмирал Горшков» проекта 22350.

Второй источник подтвердил данную информацию, отметив, что стрельбы с субмарины сначала будут проводиться из надводного положения.

В марте военный эксперт Максим Климов заявил, что возможность в реальных боевых условиях точно отстреляться с кораблей (и особенно подлодок) перспективными гиперзвуковыми ракетами «Циркон» вызывает вопросы.

В январе с фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350 в Баренцевом море был впервые запущен «Циркон».

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон», «способный поражать как морские, так и наземные цели», будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров, а оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты «Калибр».