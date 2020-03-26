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WarSpot

Коронавирус: поставить войны на паузу?

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Источник изображения: warspot.ru

Коронавирус приостановил мировую экономику, не пощадив и военно-промышленный комплекс. На фоне новой угрозы Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны немедленно прекратить конфликты во всем мире перед лицом «общего врага».

«Настало время положить конец вооружённым конфликтам и сосредоточиться на подлинной борьбе нашей жизни. Вирус не заботится о национальности или этнической принадлежности, фракции или вере. Он нападает на всех безжалостно», — заявил Гутерриш в специальном видеообращении.

Обращение Антониу Гутерриша

Новый коронавирус распространился по всему миру из Китая. По меньшей мере 168 стран сообщили о случаях заражения коронавирусом, что побудило Всемирную организацию здравоохранения объявить его пандемией. Многие армии свернули или уменьшили масштабы учений, а британские ВС даже приостановили набор новобранцев и отменили мероприятия программы обучения. «Из-за развивающейся ситуации с COVID 19 и на основе текущих рекомендаций правительства нам пришлось приостановить набор персонала и проведение базовых тренингов. Эти меры не повлияют на способность британской армии поддерживать нацию, как это требуется в это непростое время», — сообщили в пресс-службе Минобороны Великобритании.

Опасения заражения персонала вынуждают военных подрядчиков закрывать заводы на карантин и дезинфекцию. Так, под временное закрытие попали производственные линии Boeing в Сиэтле, где велось производство самолётов KC-46 и P-8. Остановились итальянские верфи и ряд других оборонных предприятий по всему миру. Кроме того, отменены крупнейшие международные авиашоу и оружейные выставки.

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