Войти
ТАСС

Шойгу предложил проверить состояние бывших военных объектов, переданных местным властям

166
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

По словам министра обороны РФ, это связано с появляющимися в СМИ сообщениями об их плачевном состоянии

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил проверить состояния объектов, переданных ведомством гражданским властям за последние шесть лет, из-за появляющихся в СМИ сообщениях об их плачевном состоянии.

"Было бы полезно провести анализ состояния переданных за шесть лет 3956 земельных участков, 285 медучреждений, 312 домов офицеров, в которых до передачи кипела жизнь. Информация, поступающая из СМИ, говорит об их крайне плачевном состоянии", - сказал он.

По словам министра, в собственность регионов передано 1800 военных городков, не используемых вооруженными силами. Это порядка 84 тыс. объектов недвижимого имущества, включая 53 тыс. зданий жилищного фонда, 525 котельных, 467 детских садов и 54 школы.

"Все обращения с просьбами передать жилые здания и дома офицеров начинаются со слов "это позволит улучшить жизнь граждан, обеспечить их досуг и так далее", а письма о безвозмездной передаче земельных участков - "это снизит стоимость квадратного метра", - напомнил он.

"Так, в 2018 году в городе Энгельс мы передали муниципальным властям историческое здание Дома офицеров. <...> Предусматривалось, что местные власти проведут его реконструкцию. За два года ничего не сделано", - констатировал министр, добавив, что "сейчас принимаются меры, в том числе с участием председателя Госдумы, по сохранению исторического наследия".

Военная техника для муниципальных нужд

Министерство обороны также может передать регионам 8 тыс. единиц военной техники двойного назначения для муниципальных нужд.

"Мы неоднократно предлагали регионам забрать высвобождаемую технику, которую они могли бы использовать для муниципальных нужд, тушения пожаров, ликвидации последствий стихийных бедствий. Откликнулись немногие. На сегодня у нас есть возможность передать 8 тыс. единиц военной техники двойного назначения", - сказал Шойгу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
10.05.2019
Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
20.03.2019
Подводники Северного флота осваивают новые районы плавания в Мировом океане и подо льдами Арктики - командующий
13.12.2017
Батальон военной полиции Южного военного округа вернулся из Сирии в Россию
05.08.2016
Россия готовится к большой войне (Gazeta Wyborcza, Польша)
25.12.2015
Источник: Цаликов назначен первым заместителем министра обороны России
26.01.2015
Небо России будут защищать новые cпутники и боевые самолеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 03:07
  • 32
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 26.03 02:27
  • 8
Крах СССР в подарок
  • 26.03 00:34
  • 179
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 26.03 00:29
  • 16
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 25.03 22:37
  • 86
Корабль SpaceX лопнул
  • 25.03 22:02
  • 32
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 25.03 21:47
  • 3
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 25.03 18:18
  • 1
National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО
  • 25.03 17:22
  • 2045
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.03 17:15
  • 2
США отбирают у России господство в воздухе
  • 25.03 17:03
  • 8
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 25.03 16:55
  • 3
Турция не пояснила, для чего к наблюдательным пунктам Идлиба перебрасывает дальнобойную артиллерию
  • 25.03 16:24
  • 222
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.03 15:59
  • 6
В США не увидели у Су-57 и «Арматы» военного потенциала
  • 25.03 15:59
  • 784
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ