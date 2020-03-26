Шойгу предложил проверить состояние бывших военных объектов, переданных местным властям

По словам министра обороны РФ, это связано с появляющимися в СМИ сообщениями об их плачевном состоянии

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил проверить состояния объектов, переданных ведомством гражданским властям за последние шесть лет, из-за появляющихся в СМИ сообщениях об их плачевном состоянии.

"Было бы полезно провести анализ состояния переданных за шесть лет 3956 земельных участков, 285 медучреждений, 312 домов офицеров, в которых до передачи кипела жизнь. Информация, поступающая из СМИ, говорит об их крайне плачевном состоянии", - сказал он.

По словам министра, в собственность регионов передано 1800 военных городков, не используемых вооруженными силами. Это порядка 84 тыс. объектов недвижимого имущества, включая 53 тыс. зданий жилищного фонда, 525 котельных, 467 детских садов и 54 школы.

"Все обращения с просьбами передать жилые здания и дома офицеров начинаются со слов "это позволит улучшить жизнь граждан, обеспечить их досуг и так далее", а письма о безвозмездной передаче земельных участков - "это снизит стоимость квадратного метра", - напомнил он.

"Так, в 2018 году в городе Энгельс мы передали муниципальным властям историческое здание Дома офицеров. <...> Предусматривалось, что местные власти проведут его реконструкцию. За два года ничего не сделано", - констатировал министр, добавив, что "сейчас принимаются меры, в том числе с участием председателя Госдумы, по сохранению исторического наследия".

Военная техника для муниципальных нужд

Министерство обороны также может передать регионам 8 тыс. единиц военной техники двойного назначения для муниципальных нужд.

"Мы неоднократно предлагали регионам забрать высвобождаемую технику, которую они могли бы использовать для муниципальных нужд, тушения пожаров, ликвидации последствий стихийных бедствий. Откликнулись немногие. На сегодня у нас есть возможность передать 8 тыс. единиц военной техники двойного назначения", - сказал Шойгу.