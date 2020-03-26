Шойгу заявил, что около 90% населения России положительно оценивают современную армию

Министр обороны России отметил, что престиж и привлекательность военной службы значительно повысились

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Около 90% россиян довольны деятельностью современных Вооруженных сил РФ и доверяют им. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу в Совете Федерации.

По его словам, в 2012 году уверенность россиян в том, что армия способна защитить страну, составляла всего 21%. Престиж военной службы не превышал 28%.

"С 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности вооруженных сил. Армии России доверяет порядка 90% населения страны, отрицательные оценки снизились в 4,5 раза", - сказал Шойгу, отметив, что престиж и привлекательность военной службы также значительно повысились.

Министр добавил, что на исправление ситуации повлияло выполнение майских указов президента от 2012 года.

Число контрактников

Шойгу сообщил, что количество военнослужащих по призыву уменьшилось до 225 тыс., а численность контрактников превысила 405 тыс. за последние семь лет.

"За прошедшие семь лет существенно изменен кадровый состав вооруженных сил. Количество военнослужащих по призыву уменьшилось до 225 тыс., а численность контрактников превысила 405 тыс., то есть увеличилась более чем в два раза", - сказал Шойгу.

По его словам, ими полностью укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения спецназа, морской пехоты, батальонные тактические группы, а также должности, связанные с эксплуатацией сложной техники. Реализованы меры материального стимулирования контрактников.

Ежедневные опросы военнослужащих показывают их высокий уровень морально-политического и психологического состояния, отметил министр.

"Готовность военнослужащих к отражению внешней агрессии составляет 93%, а 94% уверены в успешном выполнении поставленных боевых задач", - подчеркнул глава Минобороны.