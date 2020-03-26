Должны ли российские Вооруженные силы стать прозрачными?

В советские времена жизнь и деятельность Вооруженных сил освещалась в прессе только с положительной стороны. В лихие 90-е запрета на какую либо информацию, касающуюся силовиков, практически не было. В новом столетии, за его первые две декады, подход к прозрачности и Минобороны, и других силовых структур значительно поменялся. Собственно об этом и сообщил(в очередной раз) российским сенаторам глава военного ведомства.

Оппозиционные активисты в России пытаются проникнуть на закрытые объекты, эта сфера требует регулирования, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Активно противодействуем фейковым новостям. Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к резонансным инцидентам, таким как вмешательство в американские выборы, различные хакерские атаки, сокрытие боевых потерь и так далее. В нашей стране их подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом", - заявил Шойгу в среду в Совете Федерации. Сообщает Интерфакс.

"Прикрываясь законами о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями. Лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки. Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в Интернет. Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада. Эта сфера требует дальнейшего законодательного регулирования", - отметил министр.

Он заявил, что таких "помощников" внутри страны должно стать меньше. С точки зрения военачальника Шойгу бесспорно прав. Разглашение порой самых безобидных данных о деятельности Вооруженных сил может привести к срыву служебных или боевых задач с самыми тяжелыми последствиями, какие только можно себе вообразить. С другой стороны, оставлять армию и флот без гражданского контроля не менее опасно. Из войск порой поступают нелицеприятная информация, касающаяся неуставных взаимоотношений или превышений командирами своих полномочий, а также о происшествиях, о которых Минобороны предпочло бы молчать. Такие данные помогают гражданскому обществу влиять на армию, но незначительно. Вооруженные силы из-за своей специфики всегда будут закрытым для общественного воздействия институтом, как, впрочем, и спецслужбы. И никакие скандалы существенно изменить это положение не могут. Вполне достаточно было бы контроля над военными со стороны политической верхушки России на условиях ее сменяемости.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО