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ТАСС

Шойгу заявил, что Россия сохранила стратегический паритет с НАТО

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Военнослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М"
Военнослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив

По словам министра обороны РФ, паритет удалось сохранить благодаря масштабному перевооружению российской армии

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Боевой потенциал Вооруженных сил России с 2012 года вырос более чем в два раза, что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО. Об этом в среду в Совете Федерации заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"К 2020 году боевой потенциал вооруженных сил повысился более чем в два раза, что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО в условиях роста военных угроз", - сообщил министр.

При этом он подчеркнул, что военная активность Североатлантического альянса у границ России с каждым годом возрастает. "Наращиваются наземные и морские группировки блока. Расширяется состав стран - членов НАТО. Развертывается глобальная система ПРО Соединенных Штатов", - отметил Шойгу.

По словам министра обороны, паритет удалось сохранить благодаря масштабному перевооружению российской армии. "Завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад на комплексы "Искандер". С 2012 года в сухопутные войска поступило более 12 тыс. современных образцов вооружения и техники", - отметил Шойгу.

Кроме того, за это же время ВКС России и Морская авиация ВМФ получили более 1400 самолетов и вертолетов, Военно-морской флот РФ пополнился более 190 кораблями и судами обеспечения.

Доля современного вооружения ядерных сил

Шойгу сообщил, что долю современного вооружения в ядерных силах планируется довести до 87% и выше к концу 2020 года.

"Оснащенность войск современным вооружением и техникой доведена до 68,2%. К концу года она достигнет целевого показателя - 70%. При этом современность в стратегических ядерных силах превысит 87%", - сказал он.

Шойгу отметил, что "исправность вооружения и техники в вооруженных силах поддерживается на уровне 94%".

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