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ТАСС

Минобороны учтет все проблемы в своем плане деятельности на 2019-2025 годы

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Фото Минобороны России
Фото Минобороны России.

Российский министр обороны Сергей Шойгу при этом отметил, что с 2012 года привлекательность военной службы значительно повысилась

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минобороны России признает свои проблемы и учитывает пути их решения в своем плане деятельности на 2019-2025 годы. Об этом заявил в среду в Совете Федерации министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Министерство обороны благодарно вам за всестороннюю помощь в развитии вооруженных сил. Безусловно, у нас есть недостатки, проблемные вопросы. Пути их решения учтены в планах деятельности министерства обороны на 2019-2025 годы", - сказал он.

В заключение министр подчеркнул, что с 2012 года привлекательность военной службы значительно повысилась. Российской армии, продолжил Шойгу, доверяют порядка 90% населения страны, отрицательные оценки деятельности вооруженных сил снизились в 4,5 раза.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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