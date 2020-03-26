Боевой потенциал российской армии вырос вдвое с 2012 года

ЦАМТО, 25 марта. Боевой потенциал Вооруженных сил России с 2012 года вырос более чем вдвое, что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"К 2020 году боевой потенциал Вооруженных Сил повысился более чем в два раза, что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО в условиях роста военных угроз", – сказал С.Шойгу на заседании Совета Федерации в рамках "правительственного часа".

С.Шойгу сообщил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах до конца года увеличится на 5% и достигнет уровня 87%.

"В целом оснащенность войск современным вооружением и техникой доведена до 68,2%. К концу года она достигнет целевого показателя 70%. При этом доля современных вооружений в стратегических ядерных силах превысит 87%", – сказал он.

По словам министра, исправность ВиВТ в Вооруженных силах поддерживается на уровне 94%.

С.Шойгу напомнил, что в 2012 году президент поставил задачу довести долю современного вооружения к концу 2020 года до 70%.