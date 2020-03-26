Индонезия планирует приобрести дополнительную партию БТ-3Ф

ЦАМТО, 25 марта. Минобороны Индонезии выделило 3,6 трлн. рупий (286 млн. долл.) на закупку дополнительной партии из 79 ед. плавающих гусеничных бронетранспортеров БТ-3Ф.

Как сообщает блог Defense Studies со ссылкой на неназванный источник, таким образом, общее количество закупленных для Корпуса морской пехоты ВМС Индонезии БТ-3Ф составит 100 ед.

Закупка гусеничных бронетранспортеров для индонезийских ВМС началась в 1997 году с получением 34 БТР-50ПК из Украины, которые поступили на вооружение в 1999 году, однако так и не эксплуатировались и находились на хранении.

В апреле 2019 года морская пехота заказала в России 21 БТ-3Ф на сумму 67,2 млн. долл. и третью партию в количестве 22 ед. БМП-3Ф на сумму 108 млн. долл. (17 ед. в 2010 году и 37 ед. в 2013 году). Поставки данных машин ожидаются в 2021-2022 гг.

Республика Корея в 2009 году передала морской пехоте ВМС Индонезии в качестве гранта 10 амфибийных гусеничных бронетранспортеров LVTP-7A1 (AAV-7A1). Еще 25 ед. с 2012 года ожидают разрешения на передачу от правительства США.

В соответствии с планами формирования т.н. "минимально необходимых сил" (MEF – Minimum Essential Force) на 2020-2024 гг. морской пехоте ВМС Индонезии требуется, как минимум, 3 батальона, оснащенных десантными БТР. В настоящее время 1 батальон имеет на вооружении 87 БТР. Общая потребность на данный период составляет 261 машину.