NORINCO разработала бронеавтомобиль VP22 для перевозки войск

ЦАМТО, 25 марта. Государственные СМИ Китая опубликовали снимки, демонстрирующие применение на учениях НОАК новой бронемашины VP22 с колесной формулой 6х6, разработанной корпорацией NORINCO (China North Industries Corporation).

По мнению Jane's Defence Weekly, эта бронемашина либо проходит войсковые испытания, либо уже принята на вооружение НОАК. Применение ББМ для перевозки и сопровождения войск было показано 20 марта в репортаже 7-го канала Центрального телевидения Китая (CCTV 7). Впервые же VP22 была продемонстрирована в августе 2017 года во время презентационного мероприятия корпорации NORINCO.

Разработчик характеризует VP22 как машину высокой проходимости, обеспечивающую защиту расчета и ключевых механизмов от обстрела из стрелкового оружия и подрывов на минах. Она создана на базе грузовика китайской компании Beiben Kaijia, оснащенного дизельным двигателем мощностью 323 кВт (439 л.с.) и автоматической коробкой передач. Двигатель расположен за кабиной. Максимальная скорость по шоссе – до 90 км/ч, запас хода – до 600 км.

Внешне машина напоминает бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-К", разработанный российским "КамАЗом". В составе ВС РФ эти машины применяются для безопасной перевозки личного состава. Можно предположить, что в составе НОАК транспортное средство также может быть использовано в качестве машины управления, санитарной машины и для поддержки операций обеспечения внутренней безопасности.

Десантное отделение VP22 обеспечивает перевозку до 16 человек, посадка/высадка которых осуществляется через расположенную в кормовой части машины аппарель.

VP22 может оснащаться размещенными на крыше кабины дистанционно управляемыми боевыми модулями различных типов, вооруженных пулеметами, автоматическими гранатометами и ПТРК.