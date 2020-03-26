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Тихоокеанский флот пощекочет нервы японским силам самообороны

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Источник изображения: vpk-news.ru

27 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота вышли в море для ля решения практических задач в рамках тактических учений группировки сил в дальней морской зоне.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. Отмечается, что под руководством командиров объединений в полигонах боевой подготовки будут отрабатываться практические навыки личного состава по предназначению, оцениваться готовность сил флота к действиям в составе тактических групп.

«По сценарию учений в акваториях Японского и Охотского морей запланировано выполнение ряда боевых упражнений», - уточнили в военном ведомстве. Всего к отработке задач в море привлекаются до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолётов и вертолётов.

Ранее сообщалось, что два Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана. СМИ отмечали, что на их перехват вылетали самолеты ВВС Японии.

В Минобороны отметили, что продолжительность полета составила более девяти часов.

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