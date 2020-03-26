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Российская газета

Самоликвидация: горящий американский танк М1А2 Abrams сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

В американской армии, имеющей в строю около 2 400 М1А2 Abrams, стало на одну боевую машину меньше. Причем танк, принадлежащий 2-ой кавалерийской дивизии, был уничтожен не бронебойным снарядом противника или вражеской управляемой ракетой, а сгорел без какого-либо воздействия извне.


Инцидент произошел на территории одной из крупнейших военных баз США Форт Худ, расположенной в штате Техас. Сообщается, что никто не пострадал. Судя по обнародованным видеокадрам, механик-водитель покинул свое рабочее место, когда пожар стал принимать крайне опасный характер.

В настоящее время ведется расследование произошедшего, хотя уже сейчас возникает масса вопросов, например, почему не сработала быстродействующая система пожаротушения, которой американцы так гордятся. Она должна функционировать в автоматическом режиме. На случай нештатного развития ситуации имеется ручной привод, но его то ли не смогли использовать, то ли растерялись и просто забыли задействовать.

Удивляет также, что имеющееся на борту топливо, а у Abrams его запас может быть солидным, до 2 000 литров, стало растекаться под днищем танка. Это явно свидетельствует, о каких-то серьезных технических проблемах, приведших к столь тяжелому происшествию.

Судя по всему, М1А2 не имел на борту боеприпасов, иначе американские военнослужащие не находились бы рядом с объятым пламенем бронеобъектом, а постарались бы эвакуироваться.

По злой иронии судьбы данный пожар произошел незадолго до публикации американского издания NI, в которой рассказывалось недостатках российского Т-80. Танки М1, несмотря на десятилетия эксплуатации, до сих имеют массу различных проблем. Например, подобные возгорания, после которых танки обычно списываются.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Т-80
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