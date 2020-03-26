Самоликвидация: горящий американский танк М1А2 Abrams сняли на видео

В американской армии, имеющей в строю около 2 400 М1А2 Abrams, стало на одну боевую машину меньше. Причем танк, принадлежащий 2-ой кавалерийской дивизии, был уничтожен не бронебойным снарядом противника или вражеской управляемой ракетой, а сгорел без какого-либо воздействия извне.

Инцидент произошел на территории одной из крупнейших военных баз США Форт Худ, расположенной в штате Техас. Сообщается, что никто не пострадал. Судя по обнародованным видеокадрам, механик-водитель покинул свое рабочее место, когда пожар стал принимать крайне опасный характер.

An M1 Abrams main battle tank belonging to 2nd Battalion, 12th Cavalry Regiment caught fire on Thursday at Fort Hood, Texas.#USArmy #Abrams #MBT pic.twitter.com/TGVb94Xco2 — The Dead District (@TheDeadDistrict) March 24, 2020

В настоящее время ведется расследование произошедшего, хотя уже сейчас возникает масса вопросов, например, почему не сработала быстродействующая система пожаротушения, которой американцы так гордятся. Она должна функционировать в автоматическом режиме. На случай нештатного развития ситуации имеется ручной привод, но его то ли не смогли использовать, то ли растерялись и просто забыли задействовать.

Удивляет также, что имеющееся на борту топливо, а у Abrams его запас может быть солидным, до 2 000 литров, стало растекаться под днищем танка. Это явно свидетельствует, о каких-то серьезных технических проблемах, приведших к столь тяжелому происшествию.

Судя по всему, М1А2 не имел на борту боеприпасов, иначе американские военнослужащие не находились бы рядом с объятым пламенем бронеобъектом, а постарались бы эвакуироваться.

По злой иронии судьбы данный пожар произошел незадолго до публикации американского издания NI, в которой рассказывалось недостатках российского Т-80. Танки М1, несмотря на десятилетия эксплуатации, до сих имеют массу различных проблем. Например, подобные возгорания, после которых танки обычно списываются.

Алексей Моисеев