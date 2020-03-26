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Российская газета

Грозный тандем: "Смерч" планируют объединить с ракетным комплексом "Бал"

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Источник изображения: Минобороны РФ

Модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" научат работать в тандеме с противокорабельным береговым ракетным комплексом "Бал".

Командир тактической группы МРК капитан 2 ранга Евгений Иващук рассказал журналу "Красной звезды" о том, какие возможности получил малый ракетный корабль "Смерч" после модернизации. Во-первых, его оснастили новым вооружением: ЗРК, артиллерийской установкой и самое главное - противокорабельным ракетным комплексом "Уран".

Во-вторых, все аналоговые системы на корабле заменили цифровыми. Обзавелся МРК и новым радиолокационным комплексом. Наконец, он стал легче на 50 тонн, а значит быстрее.

Новое радиолокационное оборудование, в частности, позволяет "Смерчу" быть кораблем наведения, передавать целеуказания.

Также, по словам Евгения Иващука, есть планы объединить МРК и подвижный береговой ракетный комплекс "Бал" в единую систему. Если учесть, что ПБРК вооружен тем же "Ураном", оперативный обмен целеуказаниями позволит им удвоить мощь ракетного удара по вражеским кораблям.

Поскольку ВМФ России планирует модернизировать и другие МРК, можно предположить, что в систему войдут и другие малые ракетные корабли и ПБРК "Бал".

Сейчас, как говорится в статье, экипаж МРК "Смерч" успешно сдал курсовую задачу К-2 (действие одиночного корабля по предназначению). В ходе "экзаменов" он, в частности, провел артиллерийские стрельбы по береговым и морским целям и подготовительные стрельбы из комплекса "Уран". Отработал постановку радиоэлектронных помех, выполнил противодиверсионные мероприятия.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бал РК
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