"Появился в нужное время": National Interest оценил роль Т-60 в войне

Этот легкий танк просуществовал недолго, но появился в нужное время и помог сдержать вторжение нацистской Германии и ее союзников в СССР. Такую оценку дал американский военный писатель Питер Сучу (Peter Suciu) советскому Т-60 в материале издания The National Interest.

В самый тяжелый период Великой Отечественной войны промышленность не могла обеспечить достаточного количества Т-34 и КВ, находившихся на уровне немецкой бронетехники.

Через месяц после вторжения германских войск, 20 июля 1941 года Госкомитет обороны принял постановление о выпуске 10 тысяч легких танков. Два прототипа были изготовлены всего за неделю - ими стали Т-30А и Т-30Б. На основе последнего и был создан разведывательный Т-60.

- Танк оснащался 20-мм пушкой ТНШ. По своим возможностям он находился на одном уровне с немецким Panzer II, который также использовался в основном для разведывательных целей на том этапе войны, - отмечает Сучу.

Экипаж Т-60 состоял из двух человек. Танк был способен проезжать до 450 километров без дозаправки, а его максимальная скорость составляла 44 километра в час. При этом он достаточно хорошо справлялся с бездорожьем, включая болотистые местности.

В 1942 году Т-60 для повышения живучести на поле боя усилили броней, а катки со сплошным диском заменили на спицевые с шестью лучами. Это стало последней модернизацией, дальнейшее совершенствование признали нерациональным - на фронт начали поставлять легкие танки Т-70.

Всего за год с небольшим советские заводы выпустили почти 6 тысяч танков Т-60.

- Потери этого танка оказались очень большими, он не был способен противостоять большинству вражеских машин. Однако Т-60 появился в нужное время и сыграл важную роль в отражении нападения нацистов, - заключил автор.

Тимур Алимов