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ТАСС

SpaceX не смогла провести финальный тест парашюта для корабля Crew Dragon

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Космический корабль Crew Dragon во время приводнения в Атлантический океан. 8 марта 2019 года
Космический корабль Crew Dragon во время приводнения в Атлантический океан. 8 марта 2019 года.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Cory Huston

Согласно заявлению компании, в этом оказался "виновен" тестовый образец, до парашюта во время теста дело так и не дошло

ТАСС, 25 марта. Одно из последних испытаний парашюта для грузового парашюта пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска прошло не по запланированному сценарию. Проблема, из-за которой разработчики не смогли закончить его, заключалась в тестируемом образце - предположительно, макете Crew Dragon, - а не в самом парашюте. Об этом пишет Space News со ссылкой на заявление SpaceX.

В ходе испытания разработчики должны были сбросить с вертолета тестовый образец вместе с парашютом. Компания не уточняет, что он из себя представлял. Однако можно предположить, что это, как и в предыдущих тестах, был макет самого корабля Crew Dragon.

Пока вертолет набирал высоту, макет "стал нестабилен". В результате пилот, чтобы не подвергать опасности жизни членов экипажа, решил не доводить испытание до конца и сбросить макет до контрольной точки. Тот разбился при падении о землю, при этом, по словам компании, никто не пострадал.

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы для МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon 9 2 марта нынешнего года и пристыковался к ней на следующий день. NASA планирует отправить Crew Dragon в первый пилотируемый полет к МКС не раньше середины мая текущего года.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году, после того, как завершилась программа использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавтов на МКС доставляют российские "Союзы".

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Страны
Россия
Компании
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
МКС
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