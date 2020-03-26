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Интерфакс-АВН

Шойгу сообщил о лётных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон"

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С. Шойгу
С. Шойгу.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные проводят летные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", заявил министр оборон РФ Сергей Шойгу.

"Проводятся лётно-конструкторские испытания морской гиперзвуковой ракеты "Циркон", - сказал Шойгу в Совете Федерации в среду.

Как сообщалось, в России разработана гиперзвуковая морская ракета "Циркон", которая должна пройти испытания.

2 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что усиление возможностей ВМФ России в ближайшие годы во многом зависит от планового поступления в боевой состав фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение "Цирконов".

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

Ракета "Циркон" разработана в реутовском "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Предназначена для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М" и "Хаски", а также надводных кораблей.

Подводные лодки Северного флота России в ближайшее время планируют приступить к испытаниям гиперзвукового оружия, сообщил 20 марта командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

В ноябре прошлого года военные сообщали, что к испытанию нового ракетного оружия готовился один из самых современных кораблей ВМФ РФ - фрегат "Адмирал Горшков". 26 декабря 2019 года Северный флот сообщил, что "Адмирал Горшков" вернулся в Североморск, завершив один из этапов подготовки к испытанию ракетного оружия. О пусках фрегатом новых ракет военные не сообщали.

Современные российские надводные корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Как сообщалось, установка унифицирована для запуска нескольких типов крылатых ракет "Калибр", а также других ракет, в частности, гиперзвуковой ракеты "Циркон".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
УКСК
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
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СФ
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