Со «шнеком» под стволом

Попытки принять на вооружение надёжно функционирующий магазин повышенной ёмкости в СССР предпринимались неоднократно с различной степенью успеха. Особое место среди них занимают винтовые или шнековые сверхъёмкие магазины, которые стали модными в 90-е годы во многих странах, в том числе и России.

Магазины увеличенной ёмкости

Как конструкторы в инициативном порядке, так и военные при разработке тактико-технических требований периодически поднимают тему магазинов повышенной ёмкости. Вполне можно понять желание простого солдата иметь магазин к автомату ёмкостью не 30 патронов, а, например, 60 или даже 100. Воплощение такой, казалось бы, простой на первый взгляд идеи, сопряжено с множеством различных проблем, главная из которых — надёжная подача патрона в патронник.

Магазины к автомату АК на 30, 40, 50 и 100 патронов, 1950 год Источник изображения: kalashnikov.media

Существует несколько вариантов реализации данной задачи – в том числе классическая схема с однорядным или двухрядным выходом подачи патронов, но с их размещением в магазине в три или четыре ряда. Такой вариант обычно имеет значительно большую толщину магазина, практически ту же высоту и штатную ширину. Например, аналогичный магазин для автоматов калибра 5,45-мм под индексом 6Л31 отрабатывался в 2000-е годы и имел ёмкость 60 патронов.

Даже при решении, казалось бы, тривиальной задачи разработки четырёхрядного магазина с двухрядным выходом конструкторы и военные столкнулись с обеспечением надёжной работы в затруднённых условиях. В информационном пространстве появлялись противоречивые сообщения сначала о принятии 6Л31 на вооружение, а потом и возникших проблемах в процессе опытной эксплуатации. Такие магазины постоянно рекламировались с новинками Ижмаша (АК107, АК-12 и другими), однако о массовых поставках в войска 60-местных магазинов речь пока не ведётся. Тем не менее, 6Л31 ограниченно закупаются различными подразделениями спецназа, причём не только МВД и ФСБ. Так, со слов военнослужащих сил специальных операций (ССО), такие магазины не очень пригодны для разведывательных мероприятий, но с успехом применяются на стационарных позициях и блокпостах.

Военнослужащий ССО с магазином 6Л31, 2015 год. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Другой вариант — это четырёхрядные магазины, спаренные в затылок к друг другу. Современным российским примером такой конструкции является магазин у пистолету-пулемёту ОЦ-53, проходившему испытания в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Баксанец» в 2000-х годах. Наиболее известными и успешно отработанными путями увеличения ёмкости магазина являются дисковые и барабанные магазины, позволяющие при умеренных габаритах достичь разумного максимума патронов. История знает немало примеров таких разработок, однако лишь немногие из них дошли до серийного производства. Наиболее известные — барабанные магазины к ППШ на 71 патрон и РПК на 75 патронов, однако и они со временем были заменены на обычные коробчатые магазины. Несмотря на значительный выигрыш в количестве боеприпасов, сложность снаряжения магазина и его высокий вес негативно влияли на эксплуатацию оружия. Признания в войсках такие магазины не получили и особой популярностью у солдат не пользовались.

Одной из наиболее интересных идей конструкции магазинов повышенной ёмкости являются так называемые «шнековые» магазины. В американской компании Calico в 1985 году одними из первых реализовали серийный выпуск пистолета-пулемёта с цилиндрическим магазином ёмкостью 50 и 100 патронов калибра 9×19 мм. Изначально интерес к необычной новинке под индексом М-960 проявили силовые структуры. Однако дело ограничилось лишь закупкой нескольких небольших партий для опытной эксплуатации некоторыми подразделениями. В дальнейшем появилась гражданская модель М-950 с возможностью стрельбы только одиночными выстрелами.

Calico M-950 с магазином на 50 патронов и магазин на 100 патронов Источник изображения: gunauction.com

Ижевский «Бизон»

История российского «шнека», по воспоминаниям Виктора Калашникова, началась в 1993 году, когда на Ижмаш из МВД пришёл заказ на пистолет-пулемёт с магазином большой ёмкости. Работы В. Калашников начал вместе с А. Драгуновым, и уже в 1994 году первый вариант такого магазина был готов. Однако вдруг выяснилось, что одна из американских фирм (вероятно, речь идёт о Calico) уже запатентовала «чрезвычайно схожую конструкцию». Новый шнековый магазин ёмкостью 66 штатных «макаровских» патрона был готов в 1995 году, вместе с ним появился и пистолет-пулемёт ПП-19 «Бизон», разработанный на базе АКС74 с прицельной планкой по типу АКС74У.

До сих пор не нашлось точного ответа, когда появился вариант под названием «Бизон-2» и чем он отличался от первой модели. Унификация ПП-19 с автоматом АКС74, производимым в Ижевске, составила 60%. «Бизон» также мог использовать высокоимпульсный патрон ПММ, а в дальнейшем получил вместо металлического магазина новый из ударопрочного полиамида. Его ёмкость составила 64 патрона, которая была кратна числу 16, то есть одной стандартной армейской пачке 9×18-мм патронов. Полный боекомплект оружия с запасным магазином составил 128 патронов, что примерно соответствует четырём обычным магазинам на 30 патронов.

Два варианта магазина для «Бизона» Источник изображения: forum.guns.ru

Примерно в таком виде ПП-19 «Бизон-2» был принят на вооружение органов внутренних дел постановлением правительства РФ от 28 декабря 1996 года №1586. Уже в 2000-е годы появились модификации ПП-19-01 и ПП-19-02 под патроны 9×19 и 9×17 мм с возможностью дополнительной установки глушителя, а также варианты с интегрированным глушителем. При этом магазин под «люгеровский» патрон в тех же габаритах вмещает 53 патрона.

Нельзя сказать, что карьера «Бизона» сложилась удачно. МВД какое-то время закупало пистолет-пулемёт небольшими партиями, но с появлением в 2005 году «Витязя» у ведомства пропал интерес к «Бизону». ПП-19 в 1998 году был принят на вооружение Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Именно приставы сегодня остаются одними из самых активных пользователей ижевского изделия (одна единица на четырёх сотрудников).

Сотрудник ФССП с ПП-19 Источник изображения: otvaga2004.mybb.ru

Тульский «шнек»

В бурные 90-е годы тульские оружейники сконструировали несколько десятков оружейных систем различных калибров и назначений. Не стал исключением и интерес к магазинам повышенной ёмкости. Первой ласточкой в Тульском конструкторском бюро приборостроения (КБП) в этом направлении стал ПП-98. В отличие от ижевского ПП-19, тульский образец был изначально разработан под патрон 9×19 мм, а винтовой магазин вмещал не 53 патрона как ПП-19-01, а всё те же 64, как и ПП-19.

В конструкции оружия была предусмотрена возможность с помощью специального адаптера вместо шнекового использовать привычные коробчатые магазины ёмкостью 32 патрона. При этом ПП-98 мог стрелять и новыми бронебойными патронами 7Н31, представляя при этом не только скорострельное многозарядное оружие, но ещё и сверхмощное, и бронепробивное. Рабочие чертежи пистолета-пулемёта были выполнены под руководством В. Грязева, а дальнейшую доработку проводили специалисты КБП Б. Волков и Б. Кузнецов.

ПП-90М1 с коробчатым и винтовым магазинами, 2000 год Источник изображения: pinterest.ru

Любителям оружия тульский пистолет-пулемёт стал известен под индексом ПП-90М1. Это, по меньшей мере, странно, так как данное изделие не является модификацией ни ПП-90, ни ПП-90М. Вероятно, что это фирменная «фишка» КБП того времени, когда для быстрой продажи за рубеж готового изделия, не имевшего экспортного паспорта, его продавали под индексом другого оружия, имевшего этот заветный документ (такая история приключилась с винтовкой В-94, ставшей ОСВ-96). Именно такой вариант раннего ПП-90М1 был поставлен в Казахстан.

Вскоре после этого ПП-90М1 претерпел значительные изменения. В рамках унификации для удешевления производства пистолет-пулемёт получил элементы рукоятки от 9А-91, а от ПП-2000 — схожие приклад, ствольную коробку, шток и затвор. Вместо приклада, складывающегося поверх ствольной коробки, появился откидной в сторону плечевой упор. Став более «металлическим», ПП-90М1 при этом даже немного убавил в весе. В таком варианте пистолет-пулемёт также поставлялся на экспорт.

ПП-90М1, 2005 год Источник изображения: Small Arms, 2010-05

Всего было выпущено несколько сотен штук ПП-90М1, которые ушли на экспорт в соседние с Россией страны. Появление ПП-2000 и его успешная доработка вынудили туляков прекратить выпуск менее успешного изделия. Аналогично поступили и в Ижевске, где с появлением «Витязя» серийное производство «Бизона» постепенно свернули. Таким образом, инновационные разработки не смогли занять место классических систем боепитания оружия.

За рубежом

Как видно, при всей притягательности сверхъёмкого магазина практически все изделия с его использованием были популярны непродолжительное время. Российские ПП-19 и ПП-90М1 участвовали в испытаниях по ОКР «Баксанец», где у всех шнековых магазинов возникли проблемы с пропуском подачи патронов.

За рубежом одним из наиболее успешных аналогов можно назвать китайский 9×19-мм пистолет-пулемёт CF05, который состоит на вооружении местной полиции, а под индексом CS/LS06 предлагается на экспорт. Свой вариант «Бизона» под обозначением SN9P в 2018 году представил Вьетнам.

Пистолет-пулемёт Chang Feng CF05 с магазином на 50 патронов Источник изображения: armamentresearch.com

Дальше всех в развитии шнековых магазинов пошли северокорейские военные. Для своей копии 5,45-мм автомата АКС74 они разработали винтовой магазин повышенной ёмкости. Каких-либо подробностей и характеристик этого изделия в свободном доступе нет, но, по мнению специалистов, такой магазин может вмещать до 100 автоматных патронов, весить порядка 2 кг, а масса снаряжённого автомата в таком случае может составить около 5 кг. Оружие с такими характеристиками уже можно смело отнести к разряду ручных пулемётов, вот только непонятно, сможет ли такой автоматный ствол выдержать интенсивную стрельбу с использованием хотя бы двух магазинов.

Северокорейские военнослужащие с 5,45-мм автоматами со шнековым магазином, 2017 год Источник изображения: cn.wsj.com

Характеристики пистолетов-пулемётов Наименование

ПП-19

ПП-19-01

ПП-90М1

Калибр

9×18

9×19

9×19

Патрон

57-Н-181С / 7Н16

Люгер

7Н31

Масса с неснаряжённым магазином, кг

2,8

3,0

2,06

Вместимость магазина, патронов

64

53

64

Длина с разложенным прикладом, мм

690

690

642

Длина со сложенным прикладом, мм

470

470

400

Ширина, мм

70-83

70-83

60

Высота, мм

195

195

170

Длина ствола, мм

230

225

н/д

Прицельная дальность, м

100 / 150

200

200

Темп стрельбы, выстр./мин

680

750

600-800

Начальная скорость, м/с

340 / 460

380

н/д

Источники:

9-мм пистолет-пулемет с магазином большой емкости модели «Бизон-2». Техническое описание ПП-19.ТО 9-мм пистолет-пулемет с магазином большой емкости модели «Бизон-2». Руководство по эксплуатации ПП-19.РЭ 9-мм пистолет-пулемет ПП-90М1. Руководство по эксплуатации ПП-90М1.00.000.РЭ

Руслан Гук